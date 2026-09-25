Marius Borg mueve ficha contra reloj antes de su nuevo juicio: cambia de abogados y prepara nuevas pruebas

Nuevo giro en el caso de Marius Borg. El hijo de la reina Mette-Marit de Noruega ha decidido cambiar de equipo legal de cara al nuevo juicio al que tendrá que enfrentarse el próximo año. Tras ser condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos cargos de violación y violencia doméstica, el hijo de la reina afrontará una nueva vista ante el Tribunal de Apelación de Borgarting, donde su defensa tratará de revisar los cargos que ha recurrido. Para esta nueva etapa, Marius Borg ha prescindido de los abogados que le habían representado hasta ahora y ha fichado a Alexander Greaker y Daniel Storrvik, del bufete Greaker & Storrvik. El nuevo equipo ya ha avanzado que prepara una estrategia diferente y que llevará al tribunal nuevas pruebas y nuevos testigos.

El cambio de abogados se produce después de que el Tribunal de Apelación admitiera el recurso presentado por Marius Borg contra parte de la sentencia dictada en primera instancia. El nuevo juicio comenzará el 9 de febrero de 2027 y, según la planificación comunicada por el tribunal, está previsto que se prolongue durante varias semanas. La nueva vista supondrá una revisión de los cargos que forman parte de la apelación, entre ellos los dos delitos de violación por los que fue condenado y el cargo relacionado con violencia doméstica. Marius Borg fue absuelto en primera instancia de otros dos cargos de violación, que no forman parte de la misma revisión.

De esta manera, el hijo de Mette-Marit comienza una nueva etapa judicial con un equipo de abogados diferente. Alexander Greaker y Daniel Storrvik sustituyen a Ellen Holager Andenaes y Petar Sekulic, que habían asumido su defensa desde febrero de 2025. Antes de ellos, Marius Borg estuvo representado por Øyvind Bratlien, por lo que el nuevo bufete se convierte en el tercer equipo legal que se hace cargo de su defensa desde que comenzó el caso en 2024.

El propio Greaker ha explicado que el cambio responde a una situación que considera habitual en procedimientos de estas características. «Es bastante común que un acusado desee una nueva perspectiva y posiblemente una nueva estrategia», ha señalado. El abogado también ha querido poner el acento en que la nueva vista no consiste simplemente en revisar el veredicto anterior, sino en volver a examinar los cargos que forman parte del recurso presentado por la defensa.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta nueva etapa es precisamente el anuncio de nuevas pruebas y nuevos testigos. El equipo de Greaker y Storrvik ya trabaja en la preparación de la apelación y ha confirmado que presentará material que no llegó a incorporarse durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Distrito de Oslo. También pretende llevar nuevos testigos, entre ellos personas relacionadas con la relación que Marius Borg mantuvo con su expareja Nora Haukland.

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La nueva defensa ha marcado además una cuestión fundamental para el próximo juicio: la presunción de inocencia. Greaker ha insistido en que Marius Borg debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme que determine su culpabilidad. «Es importante que la gente entienda que Høiby debe ser considerado inocente a menos que su culpabilidad sea demostrada mediante una sentencia firme», ha declarado el abogado. Con esta premisa, su equipo pretende centrar la apelación en los cargos concretos que serán nuevamente examinados por la justicia noruega.

El cambio de estrategia llega en un momento especialmente delicado para la familia real noruega, que atraviesa una etapa marcada por los acontecimientos familiares y por la enorme atención mediática sobre el proceso judicial de Marius. El hijo que Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con Haakon nunca ha formado parte de la agenda oficial de la Corona, aunque durante años ha mantenido una estrecha relación con el actual rey y con sus hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

En los últimos actos relacionados con la familia real también se ha podido observar un cambio en la presencia pública de Marius Borg. Durante el funeral de Estado del rey Harald V, celebrado en septiembre, tuvo inicialmente un papel visible al formar parte del grupo que portó el féretro junto a sus hermanos. Sin embargo, posteriormente quedó situado en un segundo plano durante algunos momentos de los actos familiares. El contexto judicial que atraviesa ha condicionado inevitablemente la atención sobre su presencia en acontecimientos de la Corona.

Mientras tanto, Marius Borg se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y con un dispositivo electrónico de vigilancia en el Palacio de Skaugum, residencia del rey Haakon y Mette-Marit. Su situación se mantiene a la espera de la celebración del nuevo juicio, después de que el Tribunal de Apelación aceptara revisar parte de la condena impuesta en primera instancia. La sentencia original, dictada en junio de 2026, estableció una pena de cuatro años de prisión por 34 de los 40 delitos que se le imputaban. Entre los cargos por los que fue condenado se encuentran dos violaciones y violencia doméstica. Además, la resolución estableció indemnizaciones para varias de las personas afectadas. Marius Borg recurrió determinados puntos de la sentencia, mientras que otros cargos quedaron fuera de la apelación.

Ahora, su nuevo equipo jurídico prepara una defensa basada en el estudio exhaustivo del procedimiento y en la incorporación de material que no se presentó durante el primer juicio. «Se trata de un proceso penal muy extenso y vamos a dedicar mucho tiempo a estudiar las pruebas. Además, presentaremos nuestra propia lista de pruebas», ha explicado Greaker. La intención anunciada por sus abogados es que el nuevo tribunal examine nuevamente los cargos recurridos a partir del material que se presente durante esta segunda instancia.

El próximo 9 de febrero de 2027, el hijo de Mette-Marit volverá a sentarse ante la justicia noruega para que se revisen los cargos incluidos en su recurso. Hasta entonces, sus nuevos abogados tendrán por delante varios meses para estudiar el extenso procedimiento, preparar las nuevas pruebas y determinar qué testigos comparecerán ante el Tribunal de Apelación. La incógnita ahora está en cómo se desarrollará esta nueva vista y qué decisión adoptará finalmente la justicia noruega sobre los cargos recurridos.