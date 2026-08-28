Todo sobre Mette-Marit: su edad, cómo conoció a Haakon, cuántos hijos tiene, su enfermedad, estudios…

Mette-Marit Tjessem Høiby es una de las figuras más conocidas de la Casa Real noruega. Nacida en Kristiansand y alejada de los círculos aristocráticos, su vida cambió por completo tras su relación con el príncipe heredero Haakon, con quien se casó en 2001 y formó una familia.

En los últimos años, su situación personal ha estado especialmente condicionada por sus problemas de salud. Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 con una enfermedad pulmonar crónica y, tras un empeoramiento importante en 2026, llegó a someterse a un trasplante de pulmón. Su recuperación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la familia real noruega.

Cuántos años tiene Mette-Marit

Mette-Marit nació el 19 de agosto de 1973 en Kristiansand, en el sur de Noruega, por tanto, tiene 53 años. Es la menor de cuatro hermanos y pasó su infancia y adolescencia en su ciudad natal.

Su llegada a la familia real supuso un cambio radical respecto a su vida anterior. Mette-Marit no pertenecía a una familia aristocrática y, antes de conocer a Haakon, ya había sido madre de un niño. La relación con el heredero de la Corona despertó un importante interés en Noruega y puso su trayectoria personal bajo el foco público.

El 25 de agosto de 2001 se convirtió oficialmente en princesa heredera de Noruega tras casarse con Haakon en la catedral de Oslo. Desde entonces, acompaña al futuro rey en numerosos actos oficiales y representa a la monarquía noruega dentro y fuera del país.

Cómo conoció Mette-Marit a Haakon de Noruega

La historia de amor entre Mette-Marit y Haakon comenzó en Kristiansand, precisamente la ciudad donde ella había nacido. Ambos coincidieron en el entorno del festival Quart, una popular cita musical que se celebraba cada verano en la localidad.

El vínculo no se hizo público inmediatamente. Durante los primeros meses, ambos mantuvieron una relación discreta y empezaron a verse también fuera del círculo de amistades que tenían en común. Finalmente, Haakon confirmó públicamente el romance en mayo de 2000, cuando la relación ya había generado un enorme interés mediático.

El compromiso llegó el 1 de diciembre de 2000 y la boda se celebró el 25 de agosto de 2001. La pareja decidió además convivir antes de pasar por el altar, una circunstancia que generó debate en una institución tradicional como la monarquía, aunque la convivencia era habitual en la sociedad noruega.

Qué enfermedades tiene Mette-Marit

La principal enfermedad que afecta a Mette-Marit es una fibrosis pulmonar crónica, diagnosticada oficialmente en 2018. Se trata de una patología que provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones y puede dificultar progresivamente el intercambio de oxígeno. La propia Casa Real noruega explicó entonces que la enfermedad podía limitar de manera variable su capacidad para cumplir con su agenda oficial.

En marzo de este año, la Casa Real informó de que la evolución de la enfermedad había empeorado y que se estaban realizando preparativos para valorar un posible trasplante pulmonar. En junio fue incluida en la lista de espera y finalmente recibió un trasplante de pulmón.

Tras la intervención, Mette-Marit comenzó una etapa de recuperación y redujo considerablemente su actividad pública. En agosto realizó su primera aparición pública desde el trasplante, al acudir junto a Haakon al hospital donde se encontraba ingresado el rey Harald V.

Cuántos hijos tiene Mette-Marit

Mette-Marit tiene tres hijos en su familia, Marius Borg Høiby, nacido antes de su matrimonio con Haakon, y los dos hijos que tuvo con el príncipe heredero, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. La propia Casa Real noruega incluye a los tres dentro de la familia del príncipe heredero.

Marius nació en 1997, antes de que Mette-Marit y Haakon contrajeran matrimonio. Posteriormente llegaron sus dos hijos con el príncipe heredero, Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 y Sverre Magnus el 3 de diciembre de 2005.

Ingrid Alexandra ocupa además una posición especialmente relevante dentro de la institución, ya que es la segunda en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de su padre. Sverre Magnus se encuentra a continuación en el orden sucesorio.

Qué estudió Mette-Marit

La formación académica de Mette-Marit ha sido amplia y se ha desarrollado en diferentes instituciones. Tras completar sus estudios de secundaria en Kristiansand Katedralskole en 1994, realizó un programa de intercambio en Australia durante su etapa escolar.

Posteriormente cursó diferentes materias en la Universidad de Agder y estudió en la Universidad de Oslo, donde entre 2000 y 2002 realizó estudios relacionados con ética. En 2003 amplió su formación en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres.

En 2008 comenzó estudios a tiempo parcial en la BI Norwegian Business School, en Oslo. Cuatro años después, en 2012, completó un Máster en Gestión (Master of Management).

Esta preparación académica también guarda relación con algunas de las áreas en las que posteriormente ha desarrollado su labor como princesa heredera, especialmente la literatura, la cooperación internacional y diferentes iniciativas sociales.