Quiénes son los hijos de Haakon de Noruega y Mette-Marit: todo sobre los nuevos herederos de la Familia Real noruega

La muerte del rey Harald ha supuesto un antes y un después en la historia de la monarquía de Noruega. Hasta ahora, Haakon ocupaba el primer puesto de la línea de sucesión como príncipe heredero, acompañado por su esposa, Mette-Marit. Sin embargo, el fallecimiento del monarca abre una nueva etapa para la Corona y provoca importantes cambios en el papel que desempeña cada uno de los miembros de la Familia Real.

Con Haakon como rey junto a Mette-Marit, el foco también se desplaza hacia la siguiente generación. La princesa Ingrid Alexandra, primogénita del matrimonio, se convierte en la heredera directa al trono. Una posición que refuerza todavía más su protagonismo dentro de la Casa Real y que la prepara para asumir mayores responsabilidades institucionales en los próximos años. Tras ella se encuentra su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, el cual ocupa, desde ya, el segundo puesto de la línea sucesoria. De esta manera, los dos hijos de la pareja adquieren un papel más relevante dentro de la monarquía, la cual está a punto de comenzar un capítulo marcado por el relevo generacional. Pero, ¿qué se sabe de estos dos hermanos?

Ingrid Alexandra de Noruega

Ingrid Alexandra de Noruega nació el 21 de enero de 2004. Actualmente tiene 22 años y, lejos de palacio, está dispuesta a vivir las mismas experiencias que el resto de los jóvenes de su generación, algo que deja entrever sus deseos por ser una persona normal. Aun así, lo cierto es que siempre ha optado por una vida discreta y disciplinada basada en su formación como futura reina del pueblo. Y es que su papel es histórico, ya que, cuando llegue al trono, se convertirá en la primera mujer que reinará en Noruega después de 600 años.

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Poco antes de cumplir la mayoría de edad, Ingrid Alexandra concedió una entrevista en la que expresó que come poca carne, y aunque reconoce que no hace tanto como le gustaría, su compromiso con el cuidado del medio ambiente es sólido. Al mismo tiempo, se sabe que es una aficionada a los deportes acuáticos y que practica esquí. En cuanto a su vida personal se refiere, se sabe que mantuvo una relación sentimental con Magnus Heien tras dos años juntos.

Sverre Magnus de Noruega

Sverre Magnus de Noruega cumplirá 21 años el próximo mes de diciembre y, tras el fallecimiento de su abuelo, el rey Harald, ocupa el segundo puesto de la línea de sucesión al trono noruego, inmediatamente después de su hermana, la princesa Ingrid. Sin embargo, pese a su cercanía a la Corona, el joven seguirá un camino muy diferente al de la futura heredera, con una formación previsiblemente más alejada de las obligaciones institucionales de la monarquía.

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Según las informaciones publicadas, Sverre Magnus estudiará Administración de Empresas en Forward College, una institución universitaria con un marcado carácter internacional. Su formación se desarrollará entre Lisboa, París y Berlín, tres ciudades en las que podrá ampliar sus conocimientos académicos y desenvolverse en diferentes entornos culturales y profesionales. De esta manera, el hijo menor de Haakon y Mette-Marit apuesta por construir un perfil internacional y competitivo en el ámbito empresarial, al margen, al menos por el momento, de una dedicación plena a las funciones de la Casa Real.