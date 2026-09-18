El plan de fin de semana que recorre la historia del mítico cartel de ‘El día de la bestia’: es gratis, cultural y en Gran Vía

El luminoso de Schweppes que corona el edificio Carrión es uno de esos elementos que han terminado formando parte de Madrid. Instalado en 1972, lleva más de medio siglo contemplando el movimiento de la Gran Vía y sus sucesivas transformaciones. Su historia centró el encuentro celebrado en el Cine Capitol, donde arquitectos, periodistas, historiadores y cineastas analizaron cómo un antiguo reclamo publicitario acabó convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la capital. La jornada concluyó con la primera proyección pública en 4K de El día de la bestia, la película que incorporó definitivamente aquella luz suspendida sobre Callao al imaginario del cine español.

El coloquio, moderado por el periodista Moisés Rodríguez, permitió observar el luminoso desde distintas perspectivas. La periodista y divulgadora cultural Eugenia Bugallal destacó su capacidad para conectar generaciones: «Cada una ha vivido una Gran Vía distinta, pero todas comparten la misma imagen».

La arquitecta María Teresa Muñoz, especialista en el Edificio Carrión, explicó que buena parte de la fuerza del neón reside en su relación con el inmueble. La esquina curva permite contemplarlo desde diferentes puntos de Callao y la Gran Vía. «Uno aporta la arquitectura; el otro, la identidad», resumió.

El cronista Alfonso J. Ussía se detuvo en la capacidad de Madrid para apropiarse sentimentalmente de algunos elementos de su paisaje. En un texto escrito para la ocasión, definió el luminoso como «el faro de un mar de noche». Maxi Gilbert, fundador del Museo de la Luz de Madrid, reivindicó la personalidad del neón frente a las pantallas digitales: su permanencia le ha permitido adquirir una identidad propia.

Aunque el cartel llevaba más de dos décadas instalado, su aparición en El día de la bestia lo elevó a la categoría de icono popular. Álex de la Iglesia recordó que escribió parte del guion en una cafetería situada debajo del luminoso y que la Gran Vía era uno de los escenarios madrileños que más le inspiraban.

El homenaje continuará desde el 7 de octubre con visitas culturales gratuitas, disponibles mediante reserva previa. Los recorridos repasarán el nacimiento de la Gran Vía y las historias de personajes como Federico Chueca, Pedro Chicote, Ernest Hemingway, Ava Gardner o Frank Sinatra. Una ruta por los cines, hoteles, barras y luces que construyeron la leyenda de la calle más cinematográfica de Madrid.