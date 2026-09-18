Según los interioristas expertos las ventanas de siempre tienen los días contados: las casas más modernas ya las están sustituyendo por esta opción

El año 2026 ha llegado con nuevas tendencias en el mundo de las ventanas y todo lo que respecta a la decoración del hogar. Los expertos en diseño de interiores y construcción han puesto el foco en los nuevos materiales que están resurgiendo y se están convirtiendo en protagonistas en las casas modernas que se estilan hoy en día. Y es que las tradicionales ventanas de plástico están siendo sustituidas por otros materiales como la madera o el aluminio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva tendencia en ventanas en 2026.

Las modas van y vienen y, en el mundo de la decoración y la construcción, más. Ahora los expertos han puesto el foco en las ventanas y el material que históricamente ha sido utilizado para fabricarlas: el plástico o PVC. Históricamente, esta ha sido la opción elegida por su precio, porque su sencillez, aspecto, su color blanco y por su maridaje con el resto de la casa. Uno de los problemas de esta elección tiene que ver con que a menudo se utilizan plásticos de peor calidad que producen efectos negativos, como ser una vía de escape de calor; se acumula la condensación y el interior de la vivienda se ve perjudicado. Esto también supone un coste mayor en calefacción.

Las nuevas ventanas que son tendencia en 2026

La tendencia en 2026 en lo que respecta a las ventanas tiene que ver con las ventanas de madera, las que están compuestas por madera y aluminio, además de otras de mayor calidad que están resurgiendo. ¿El motivo? Aunque sean más caras, los expertos en decoración las consideran más sólidas, cálidas y naturales. Además, el tono de la madera casa con las nuevas tendencias en decoración que rigen en el mundo en este año.

Estas ventanas de madera se están popularizando principalmente en viviendas particulares donde, además de la durabilidad, se busca hacer una apuesta por la decoración con un material que no se deformará con el paso de los años o cambiará de color en una década. Por ello, la apuesta por el plástico sigue siendo habitual en pisos dedicados al alquiler o grandes bloques de vivienda, mientras que las nuevas casas de diseño son las que apuestan por estos nuevos materiales.

«Las ventanas de madera modernas no son los marcos viejos, crujientes y deformados que muchos recuerdan de su infancia. Las construcciones actuales suelen utilizar madera encolada, que es más estable que la madera maciza. Las capas se encolan de tal manera que el marco es menos sensible a los cambios de humedad y temperatura, por lo que la ventana conserva su forma durante más tiempo», explican sobre el uso de la madera los expertos de Kaipkada.

Además, en las casas modernas de hoy en día, las tradicionales ventanas de plástico se están viendo sustituidas por las llamadas ventanas de aluminio con rotura de puente térmico (RPT) y grandes superficies acristaladas con vidrio esmerilado o inteligente. Las últimas tendencias también apuestan por los sistemas mixtos de madera y aluminio y también por las ventanas oscilobatientes y los sistemas casement, que se caracterizan por ofrecer un cierre hermético que aporta ventajas en materia de ruido, ventilación y la seguridad del hogar.