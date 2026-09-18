Mapfre lanza su primer fondo para invertir en dividendos de EEUU con una rentabilidad estimada del 3,33%

Mapfre da un paso más en su negocio de ahorro e inversión y pone por primera vez el foco específicamente en los dividendos de las grandes compañías norteamericanas. La aseguradora ha lanzado Dividendo América, un nuevo producto que permite a sus clientes invertir en empresas cotizadas de Estados Unidos y Canadá seleccionadas, entre otros criterios, por su elevada remuneración al accionista.

El producto se articula como un seguro de ahorro unit linked que invierte exclusivamente en FondMapfre Bolsa América Dividendo, un fondo de inversión creado recientemente por el grupo y orientado principalmente hacia compañías estadounidenses que ofrecen una alta retribución mediante dividendos.

La compañía extiende así a Norteamérica una estrategia que ya había desarrollado en otros mercados. Mapfre cuenta actualmente con Dividendo Vida II, centrado en compañías españolas, y Dividendo Europa, enfocado en empresas del continente europeo. El lanzamiento completa ahora esa oferta con exposición directa al mayor mercado bursátil mundial.

Microsoft, Apple y Pfizer

La rentabilidad que obtenga el cliente dependerá de dos factores: los dividendos distribuidos por las compañías incluidas en la cartera y la evolución de sus cotizaciones. Es decir, el cobro de dividendos no elimina el riesgo propio de invertir en renta variable y el valor de la inversión puede variar en función del comportamiento del mercado.

Entre las compañías seleccionadas actualmente por Mapfre aparecen algunos de los grandes nombres de Wall Street, como Microsoft, Apple o Pfizer. La gestora señala que la cartera será dinámica y se modificará periódicamente en función de las condiciones del mercado y de las oportunidades detectadas.

Con la composición actual de la cartera, Mapfre calcula que el fondo habría generado una rentabilidad únicamente por dividendos del 3,21% durante 2025. Para 2026, la aseguradora estima que esa cifra podría elevarse hasta el 3,33%.

Ese porcentaje se refiere exclusivamente a los dividendos y, por tanto, no incorpora las posibles ganancias o pérdidas provocadas por la evolución del precio de las acciones. Los rendimientos procedentes de los dividendos se abonan anualmente a los inversores.

Desde 3.000 euros

La entrada en Dividendo América exige una inversión inicial mínima de 3.000 euros. A partir de ahí, el cliente puede realizar aportaciones periódicas desde 40 euros mensuales o primas adicionales por un importe mínimo de 1.500 euros.

Mapfre establece además la posibilidad de rescatar total o parcialmente el dinero invertido una vez transcurrido el primer año. No obstante, la propia compañía sitúa el producto dentro de un perfil de riesgo medio-alto y recomienda mantener la inversión durante un periodo mínimo de cinco años.

El lanzamiento supone una nueva vía para que Mapfre canalice el ahorro de sus clientes hacia la Bolsa estadounidense y amplía el peso de los productos de inversión ligados al dividendo dentro de su oferta. La compañía busca aprovechar un mercado que concentra algunas de las mayores empresas cotizadas del mundo y combinar la posible revalorización de sus acciones con el flujo periódico generado por la remuneración al accionista.

Mapfre cuenta en España con 7,2 millones de clientes, unos 11.000 empleados y 3.200 oficinas. Durante 2025, las primas de la aseguradora en el mercado español aumentaron un 11,1%, hasta alcanzar los 9.622 millones de euros, mientras que su beneficio neto ascendió a 436 millones, un 24,5% más que un año antes.