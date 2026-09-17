El Gobierno rompe su récord y ya ha retocado los Presupuestos en 81.000 millones sin control del Congreso

El Gobierno ha escenificado este miércoles con una reunión entre Arcadi España, ministro de Hacienda, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura de Sumar, el inicio de las negociaciones para presentar los Presupuestos Generales de 2027 mientras sigue retocando las cuentas prorrogadas -desde 2023- sin control alguno del Congreso. En los siete primeros meses del año, el Gobierno ha modificado el presupuesto de gasto en más de 81.200 millones de euros.

El Gobierno rompe de esta manera su propio récord, de 2025, cuando hizo retoques en el gasto sin control del Congreso por 76.943 millones, según las cifras publicadas por Hacienda.

Ya ese año 2025 supuso un incremento extraordinario de los cambios en las partidas de gasto, puesto que en 2024 ascendieron a 52.341 millones de euros. Este año, en sólo siete meses, ya ha hecho retoques en el gasto cuatro veces más que en 2023, último año con presupuestos aprobados a finales de 2022.

En ese ejercicio, los cambios en las partidas de gasto ascendieron a 20.994 millones, cifra similar a la de 2022. Por lo tanto, un desvío habitual de 20.000 millones con presupuestos ha pasado a más de 81.000 millones este año sólo hasta julio.

Al ritmo actual, a final de año la cifra de gasto realizado por el Gobierno fuera del control del Congreso porque no están votados en el Parlamento apunta a 100.000 millones de euros.

Hay que recordar que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, exigió en 2018 a Mariano Rajoy elecciones cuando era líder de la oposición, ya que el PP no podía aprobar los Presupuestos por falta de apoyos parlamentarios, como ahora.

Sánchez exigió hasta en una decena de ocasiones que Rajoy convocara elecciones porque un Gobierno sin cuentas públicas «no puede hacer nada».

Las cosas han cambiado y las exigencias del Gobierno, también. Ahora no hay presupuestos desde finales de 2022, no hay apoyos parlamentarios porque Sánchez ha perdido el apoyo de Junts, pero no hay convocatoria de elecciones y este miércoles ha escenificado como un avance una reunión con Sumar, su socio en el Gobierno. El plazo legal del Ejecutivo para presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos finaliza el 30 de septiembre.

La mayor modificación que ha tenido que hacer el Gobierno en los presupuestos de gasto ha sido para amortización de deuda pública y para la Seguridad Social. La primera se ha llevado casi 30.000 millones de euros y el organismo que paga las pensiones, 12.000 millones.

Además, hay otros casi 10.000 millones de euros en Aportaciones patrimoniales, que son pagos para financiar o capitalizar a empresas públicas, organismos autónomos o entidades del sector público. Se trata de fondos que se quedan ya en el organismo que los recibe.

Otro de los mayores cambios que ha tenido que hacer el Gobierno ha sido en gasto militar. En concreto, según Hacienda, asciende a algo más de 7.000 millones de euros entre Inversiones militares en infraestructura y Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial.

Pero el Gobierno no sólo va a marcar un récord en los retoques en el gasto de los Presupuestos. Además, ha utilizado parte de los fondos europeos para pagar las pensiones. La falta de mayoría del Ejecutivo en el Congreso es ya tan evidente que la semana pasada las Cortes tumbaron por primera vez la Cuenta General del Estado de 2024 —que rinde cuentas sobre la actividad económica de ese año— con los votos en contra de PP, Vox y Junts por las «irregularidades presupuestarias».