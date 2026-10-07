La mayoría de vecinos fuma en los espacios comunes de su comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal dice que está prohibido y conlleva sanciones

La Ley de Propiedad Horizontal regula el marco legal de los edificios que cuentan con pisos, locales o espacios independientes, como trasteros o garajes, fijando las obligaciones y derechos de los propietarios. No obstante, a pesar de que estas normativas son de debido cumplimiento, muchos las ignoran o eluden cualquier responsabilidad.

Debido a esto, antes de tomar cualquier decisión definitiva, se debe seguir el reglamento en todo momento y saber qué se puede o qué no se puede hacer y cómo actuar ante cualquier infracción de la norma por parte de un vecino.

Esta es una de las infracciones más comunes

La conciencia general de la sociedad con respecto al tabaco en interiores deriva en que cada vez son más los espacios libres de humo en España. Si ponemos el foco en la propiedad privada, los españoles gozan de libertad total para hacer lo que consideren en su inmueble. Sin embargo, la situación cambia cuando afecta al resto de vecinos, una problemática habitual en urbanizaciones.

Son muchos los ciudadanos que tienden a fumar en las proximidades de su hogar, sobre todo en zonas comunes como el rellano. Este tipo de actos, sin trascendencia para el fumador, suele molestar a otros vecinos, principalmente a no fumadores, y puede conllevar una elevada sanción económica.

Qué ley regula la prohibición de fumar en interiores

La Ley 42/2010 prohíbe fumar en todos los espacios cerrados de uso comunitario, como portales, rellanos, ascensores, escaleras y garajes. Asimismo, queda expresamente prohibido fumar en zonas de juegos para menores, como parques infantiles.

Previa a esta legislación, la Ley 28/2005 establecía un vacío legal en los edificios residenciales, ya que no quedaba claro que se viesen afectados por la misma, por lo que algunos vecinos seguían fumando en interiores sin ser sancionados.

Qué hacer si un vecino fuma en zonas comunes

Lo primero es intentar resolver la situación de forma cordial y tranquila, intentando llegar a un acuerdo entre partes. En caso de que se desoiga dicha petición, la comunidad de vecinos o cualquier vecino pueden proceder con una queja formal.

Para formalizar la acusación, se debe contar con un testigo que haya presenciado el acto y lo certifique por escrito. Acto seguido, se puede enviar un requerimiento formal por parte de la comunidad. Si la infracción persiste, se pueden tomar medidas legales tras la autorización en una junta de vecinos.

El quebrantamiento de la normativa puede ocasionar multas de distinta índole. Según la ley, las infracciones pueden ser leves, con penalizaciones económicas que van desde los 30 hasta los 600 euros, dependiendo de la ubicación donde se fume.