El sindicato Valorian critica la huelga general: «Se usa para enfrentar a trabajadores según su voto»

La organización sindical Valorian ha anunciado que no participará en la huelga general anunciada para el 11 de noviembre y ha reclamado medidas que protejan tanto a los inquilinos como a los propietarios. De hecho, desde la organización critican que después de ocho años, ahora a CCOO y UGT «les entre la prisa».

Además, el sindicato pide que se incorporen subidas salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión salarial y medidas de acceso a la vivienda en la negociación colectiva, además de un pacto social y político, vivienda pública protegida permanente y límites al alquiler.

Valorian ha exigido también renovar el acuerdo estatal de negociación colectiva y desbloquear convenios, después de «ocho años» en los que, según señala, se han producido subidas del IPC, pérdida de poder adquisitivo y precariedad en muchos sectores laborales.

Sobre la vivienda, ha defendido una respuesta que proteja tanto a quienes no pueden acceder a un alquiler como a los propietarios que sufren impagos y ha rechazado que esta cuestión se utilice «para enfrentar a trabajadores entre sí o dividirlos según su voto».

La organización ha reclamado al Gobierno y a las administraciones competentes reformas que aceleren la construcción y rehabilitación de viviendas, agilicen las licencias y amplíen el parque público y el alquiler asequible en las zonas donde existe empleo y demanda.

Asimismo, ha defendido que la atención a quienes carecen de alternativa habitacional debe garantizarse con recursos públicos, sin trasladar esta responsabilidad a los particulares.

Asimismo, ha reclamado responsabilidades a CCOO y UGT y a las organizaciones empresariales y ha pedido abrir el diálogo social a organizaciones independientes para abordar salarios, competitividad y productividad. La organización ha asegurado que respeta el derecho de huelga, pero ha precisado que no respalda esta convocatoria.