La trama gallega para nacionalizar inmigrantes senegaleses: españoles de origen africano fingían ser sus padres

Una trama mafiosa para nacionalizar inmigrantes senegaleses desmantelada por la Policía Nacional actuaba desde hacía meses en Galicia y su modus operandi consistía en simular vínculos familiares entre estos inmigrantes y otros inmigrantes africanos ya nacionalizados.

En la mayoría de los casos, los miembros de la organización ya nacionalizados como españoles se hacían pasar por los padres de los solicitantes y así se presentaban ante los organismos correspondientes con documentación manipulada para aparentar que existía una relación familiar legítima.

Así, la organización conseguía que los expedientes de los solicitantes cumpliesen aparentemente los requisitos exigidos para adquirir la nacionalidad española por esta vía. La investigación ha descubierto que no se trataba de una fórmula ocasional de burlar la ley, sino de un procedimiento utilizado de manera sistemática con decenas de inmigrantes.

Una abogada española entre los detenidos

La investigación policial comenzó tras reunir indicios de que inmigrantes senegaleses vecinos de la provincia de La Coruña podían estar utilizando documentación falsificada para conseguir la nacionalidad española.

Durante la operación han sido detenidas 13 personas, doce de ellas en Ferrol y una en La Coruña, entre las que se encuentran los principales responsables de la trama.

Entre los arrestados se encuentra una abogada que ayudaba a la organización en sus tareas de conseguir la documentación necesaria, preparar a los solicitantes y a sus falsos familiares para comparecer ante la administración y cumplimentar los trámites necesarios.

39 pasaportes manipulados

Los agentes practicaron además tres registros domiciliarios en los que intervinieron 24.000 euros en efectivo, 39 pasaportes senegaleses manipulados y abundante documentación relacionada con la investigación.

La Policía Nacional imputa a los cabecillas de la organización mafiosa los delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los extranjeros.