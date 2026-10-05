El Gobierno de Pedro Sánchez sólo expulsó a 15 inmigrantes ilegales en 2021, el año en el que se produjo la última entrada masiva a Ceuta. El 17 de mayo de aquel año, cerca de 12.000 marroquíes cruzaron la frontera en dirección a la Ciudad Autónoma, espoleados por las autoridades del reino alauí. Sin embargo, el Ejecutivo socialista sólo deportó a una quincena de inmigrantes. En los años posteriores, el número ha ido decreciendo: en cuatro años, sólo 16 expulsiones.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán Higueras, registró una batería de preguntas para respuesta por escrito del Gobierno sobre el número de «extranjeros en situación irregular con orden de expulsión» en cada una de las provincias desde 2019. En esas iniciativas parlamentarias, el representante del partido navarro instaba a diferenciar por número de expulsados, fecha de las órdenes de expulsión y número de las que se encuentran sin ejecutar.

Sin embargo, el Gobierno socialista se limitó a entregar una lista, a través de su respuesta parlamentaria, con las expulsiones ejecutadas en cada una de las provincias y de las ciudades autónomas, desglosadas año a año. El Ejecutivo aclaraba que las expulsiones se han hecho de acuerdo con la Ley de Extranjería.

En el caso de Ceuta, el ejercicio con más expulsiones fue en 2019. Entonces, se llegaron a ejecutar 172 expatriaciones. Desde entonces, la cifra ha ido bajando:

En 2020. 54 expulsiones .

. En 2021. 15 expulsiones .

. En 2022. 6 expulsiones .

. En 2023. 5 expulsiones .

. En 2024. 1 expulsión .

. En 2025. 4 expulsiones.

Entrada masiva de 2021

El 2021 fue una fecha clave en las relaciones entre España y Marruecos. España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que se encontraba grave tras haber enfermado de Covid-19, y lo hospitalizó con una identidad falsa. Cuando se conoció su presencia en un hospital de Logroño, el Gobierno de Marruecos avisó de que esa decisión traería «consecuencias» a España.

Entonces, el reino alauí abrió la mano a los inmigrantes que se encontraban ante la frontera con Ceuta y más de 12.000 personas cruzaron a nado y un gran número de personas saltaron la valla durante la madrugada del 17 de mayo de 2021. De entre ellos, más de un millar eran menores.

La intervención de Rabat en esta crisis quedó evidenciada en la declaración de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Apenas unos días después de la entrada masiva a Ceuta de 2021, en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, «y se tienen que asumir».

La crisis se zanjó después de que el Gobierno de Sánchez cambiara la postura histórica que la administración española ha mantenido respecto al Sáhara Occidental. El Ejecutivo reconoció en una carta al Rey Mohamed VI el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007. Sánchez reconoce «la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos» y subraya «los esfuerzos serios y creíbles» que está realizando el reino para lograr una solución en el marco de la ONU.