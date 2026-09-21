Otra más. Continúa la escalada de agresiones sexuales a menores en Ceuta tras la invasión de la ciudad autónoma. La última víctima es una menor marroquí de 17 años agredida por dos varones, inmigrantes ilegales marroquíes, junto al muro de la desalinizadora contiguo a la Playa del Trampolín a solo 100 metros del asentamiento ilegal de inmigrantes.

Los hechos, confirmados a OKDIARIO por fuentes policiales, han tenido lugar a las 2:00 de la madrugada de este lunes, cuando los agresores sorprendieron a la víctima y la arrastraron hasta el muro de la desalinizadora donde agredieron sexualmente a la menor de edad.

El caso ya está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura de Policía Nacional de Ceuta. Los agresores no han sido detenidos aún y la adolescente será trasladada a un centro de acogida para menores de edad.

Dos detenidos por robos violentos

Esta misma madrugada del lunes, la Policía Nacional ha detenido a dos inmigrantes ilegales marroquíes por sendos robos con violencia cometidos en diferentes lugares de la ciudad autónoma.

La primera de las detenciones ha sucedido en la calle Doctora Soraya, donde un menor de origen marroquí fue arrestado tras robar a golpes un teléfono móvil a otro joven también marroquí.

La segunda detención de un inmigrante ilegal se produjo en la zona de la Playa del Trampolín. Allí, otro invasor fue detenido por un intento de robo con violencia cuya víctima fue un ciudadano español al que varias personas trataron de arrebatar dinero.

Una patrulla de militares acudió al escuchar los gritos de la víctima y retuvo al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional, que se hizo cargo del detenido.

Los dos inmigrantes ilegales detenidos han quedado a disposición judicial para que se dicte su expulsión inmediata a Marruecos. Más de 300 inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta con la invasión han sido expulsados tras cometer hechos violentos de diferente calado.

La Fiscalía de Ceuta ya ha alertado del alarmante crecimiento de las agresiones sexuales, ya cerca de una treintena, desde la invasión del pasado 30 de julio.