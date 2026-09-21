El emotivo mensaje de Rande Gerber, marido de Cindy Crawford, a su hijo Presley antes de su muerte: «No me importaría que me pidieras consejo»
Muere Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
La casa de Malibú de Cindy Crawford donde creció Kaia y Presley Gerber: 55 millones de euros y vistas al pacífico
El fallecimiento de Presley Gerber a los 27 años ha sumido en un profundo duelo a una de las familias más mediáticas de la industria del entretenimiento. El primogénito de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber falleció este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, un suceso desgarrador que confirma el complejo camino que el joven recorrió bajo los focos de la opinión pública.
Nacido en Beverly Hills en 1999, Presley irrumpió en la moda desde muy joven. Tras ser fichado por la agencia IMG Models con tan sólo 15 años, debutó en las pasarelas para firmas de la talla de Moschino, Dolce & Gabbana en Milán y Calvin Klein. Sin embargo, detrás de la brillantez mediática, su vida personal estuvo marcada por episodios complejos, polémicas y una batalla constante contra el abuso de sustancias. Entre los momentos de mayor exposición figuraron su detención por conducir bajo los efectos del alcohol en diciembre de 2019 o el controvertido tatuaje facial con la palabra missunderstood que se realizó en 2020 y que decidió borrarse al año siguiente.
El propio Presley habló abiertamente sobre sus fragilidades con una madurez que hoy cobra un cariz conmovedor: «Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer», expresó en una intervención en el pódcast Studio 22.
El impacto de su lucha se extendió inevitablemente a su entorno directo. Su hermana menor, Kaia Gerber, reflexionaba recientemente en la revista Vogue sobre cómo las adicciones repercuten en el núcleo familiar: «Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos», compartía Kaia. La modelo explicaba además cómo la delicada situación de su hermano condicionó su propia actitud: «Creo que por eso también empecé a considerarme la persona fácil de ayudar y nunca quise pedir ayuda. Porque me parecía demasiado tener dos hijos que me necesitaban».
En medio de estas turbulencias, Cindy Crawford y Rande Gerber procuraron ser un sostén incondicional para su hijo. El empresario siempre mostró públicamente el orgullo y la complicidad que mantenía con él. Tras la trágica noticia, cobran especial relevancia las cariñosas palabras que Rande le dedicó a través de sus redes sociales en años anteriores. En 2021, con motivo del cumpleaños de Presley, le escribía: «El amor que tenemos lo es todo. Estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido y del trabajo que has hecho este año en lo personal y en lo profesional».
Sin embargo, entre todos los mensajes compartidos, destaca por su cercanía y ternura una dedicación de 2020 en la que su padre Rande expresaba el deseo sincero de seguir siendo su refugio permanente: «No me importa que me pidas consejo de vez en cuando, incluso cuando no lo necesites. ¡Te quiero!». Un mensaje paternal que hoy sintetiza el respaldo incondicional con el que la familia buscó acompañar a Presley a lo largo de su vida.