Muere Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Duro golpe para la modelo estadounidense Cindy Crawford. Este domingo 20 de septiembre, su hijo Presley Gerber ha fallecido a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Ha sido Allie Jenkins, el representante de la familia, quien ha confirmado la triste noticia a la CNN: «La familia pide privacidad durante estos momentos tan difíciles y dolorosos», ha señalado. Por ahora, las causas de la muerte no han trascendido, ya que la autopsia aún no ha sido completada.

Cindy Crawford no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, pero quienes no han dudado en hacerlo han sido sus seguidores, los cuales han llenado el perfil de Instagram del joven de mensajes de condolencias. «Se fue demasiado pronto», «Lo siento mucho», «Descansa en paz, tío», «No tengo palabras. Era un alma muy amable», «Tengo el corazón roto. Vuela alto, Presley», «Nunca serás olvidado, Presley», escribían algunos.

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La batalla de Presley Garber con la salud mental

En 2019, Presley acudió al podcast Studio 22, y fue allí donde desveló por primera vez los problemas con la salud mental que padecía y cómo había sido su propia experiencia con los terapeutas. «He tenido problemas de salud mental, depresión y algunas otras cosas que vienen con ello», decía por aquel entonces. Añadía que la música había sido su vía de escape y que se planteaba seriamente impulsar proyectos que ayudaran a hacer más accesibles las conversaciones sobre la salud mental. «Si ayudo a una persona o a cien a salir de ese lugar en el que yo estuve en un momento de mi vida, es todo lo que necesito hacer», explicaba.

Por otro lado, lejos de ocultarlo, Presley también llegó a hablar públicamente sobre sus problemas de adicción. Reveló que había sido adicto a los opiáceos y que, para poder terminar con dicha dependencia, recurrió a un tratamiento con ibogaína. En ese momento, Cindy Crowford le mostró su apoyo públicamente definiéndolo como «un guerrero», así como su hermana, Kaia, reconoció que estaba muy orgullosa de él. A pesar de estas dificultades, lo cierto es que, a día de hoy, no se puede confirmar que tengan relación con la causa de su repentina muerte.

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Su carrera como modelo

Presley Gerber nació en 1999 fruto de la relación de Cindy Crowford y Rande Gerber. Desde el principio, el joven quiso seguir los pasos de su madre en la industria de la moda y comenzó con 15 años a desfilar por las pasarelas. A lo largo de su carrera, trabajó en exclusivas firmas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein.