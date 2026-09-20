Hallazgo inédito en la NASA: descubren un enorme cráter en la Luna con dimensiones más grandes que el Coliseo de Roma

Hay tantos enigmas aún por descubrir en el universo que la mente humana aún no es capaz de comprender. La astronomía sigue estudiando campos y dimensiones del cosmos para lograr una mejor comprensión de esta ciencia y la NASA ha logrado dar con un nuevo descubrimiento, hasta ahora nunca vista antes. Los expertos han descubierto que se ha formado un gigantesco cráter en la Luna y su impacto ha pasado inadvertido desde la Tierra.

Esta colisión ocurrió en 2024, por lo que es reciente. El agujero formado tiene unos 222 metros de diámetro y hasta 43 metros de profundidad, mientras que el material expulsado alteró la superficie lunar a lo largo de más de 100 kilómetros.

¿Cómo se ha formado este agujero en la Luna?

Un fragmento de asteroide o cometa del tamaño de un edificio de entre tres y seis plantas impactó contra la Luna en 2024 sin que los telescopios terrestres detectaran la colisión en tiempo real. Dos años después, la NASA ha podido reconstruir aquel extraordinario episodio gracias a las imágenes del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). El resultado fue un cráter de unos 222 metros de diámetro, mayor que el Coliseo de Roma y considerado el mayor cráter de impacto conocido formado recientemente en el sistema solar.

Los expertos afirman que se trata del mayor cráter conocido generado por un impacto en tiempos recientes dentro del sistema solar. Según los estudios, creen que un fenómeno de estas características podría ocurrir aproximadamente una vez cada 132 años.

El cráter creado en 2024 se llama McGetchin

La nueva formación lunar ha sido bautizada como McGetchin en honor de Thomas McGetchin, quien fue director del Lunar and Planetary Institute de Houston. La particularidad del cráter no es competir con esas estructuras antiquísimas, sino haber aparecido en una época que los científicos pueden estudiar directamente mediante una nave en órbita.

El descubrimiento no sólo ofrece una gran oportunidad para comprender cómo evolucionan los cráteres recientes: también proporciona información que podría resultar esencial cuando los seres humanos dejen de visitar la Luna durante unos días y comiencen a construir estructuras destinadas a permanecer allí durante años.