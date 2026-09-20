Volcanes de hielo en Plutón: las recientes imágenes de la NASA que reescriben la geología de los mundos helados exteriores

Durante décadas enteras tratamos a los confines del sistema solar como auténticos cementerios planetarios. Cuerpos pequeños, alejados de la caricia térmica del Sol, condenados a un frío perpetuo donde el tiempo geológico supuestamente se congeló poco después de su nacimiento. Plutón encarnaba ese arquetipo a la perfección en la imaginación colectiva de los astrónomos. Un punto borroso en las cartas astronómicas, un ex-planeta relegado al olvido telemétrico que evocaba estática, lejanía y un silencio sepulcral. Se asumía que cualquier objeto situado más allá de la órbita de Neptuno no era más que una roca inerte y fosilizada, un testigo mudo de la nebulosa solar primitiva sin historia interna que contar.

Un descubrimiento

Hasta que una sonda nodriza llamada New Horizons cruzó velozmente su vecindad en el verano de 2015 y devolvió a la Tierra una postal que hizo tambalear los cimientos de la planetología moderna. Aquellos datos, analizados fotograma a fotograma y reevaluados con lupa por los científicos de la NASA en sucesivas publicaciones, destrozaron el manual preexistente. Plutón no era una esfera aburrida cubierta de escarcha estática. Bajo su corteza latía una geología tan insólita como activa, protagonizada por gigantescos volcanes de hielo que desafiaban toda lógica térmica establecida en los libros de texto universitarios.

Hablamos de criovulcanismo, un concepto que transforma radicalmente nuestra comprensión de lo posible en la oscuridad exterior. Aquí abajo asociamos de forma instintiva la palabra volcán a flujos incandescentes de magma, azufre humeante y rocas fundidas a más de mil grados centígrados.

Allí arriba, en las gélidas extensiones del cinturón de Kuiper, las reglas físicas cambian por completo. El combustible de estos colosos no es roca líquida, sino una pasta espesa y viscosa compuesta por agua helada, amoníaco disuelto, metanol y compuestos nitrogenados complejos. Una especie de lodo glacial que asciende desde las entrañas del cuerpo celeste impulsado por presiones internas y se derrama lentamente sobre la superficie para esculpir paisajes colosales.

Descubriendo nuevas formaciones

Entre los relieves más desconcertantes descubiertos por las cámaras figuran formaciones bautizadas con los nombres de Wright Mons y Piccard Mons. No se asemejan en absoluto a los conos volcánicos simétricos y puntiagudos que salpican la geografía terrestre. Son mesetas abovedadas de proporciones descomunales, flanqueadas por laderas de textura rugosa, surcadas por fracturas tectónicas y coronadas por depresiones centrales de tamaño ciclópeo que empequeñecen a nuestros mayores calderos volcánicos.

Imaginar una montaña de hielo cristalino del tamaño de una cordillera mediana, expulsando lodo frío mientras la atmósfera exterior se desploma a temperaturas extremas, obliga a reajustar por completo la imaginación científica y visual.

No marcas, no cráteres de impacto

El detalle más revelador de estas estructuras radica en la ausencia total de cráteres de impacto sobre sus flancos. En el contexto de los mundos exteriores, las cicatrices de meteoritos funcionan como un reloj milenario; cuantas más marcas acumulé un terreno, mayor será su antigüedad.

Que las laderas de estos volcanes luzcan prácticamente limpias significa que su formación es geológicamente reciente. Hablamos de procesos que ocurrieron hace apenas unos cientos de millones de años, un parpadeo en la escala temporal del cosmos, lo que demuestra que el interior del planeta ha estado activo mucho más tiempo de lo que nadie osaba imaginar.

Extrañas fuentes de energía

El gran dilema que desveló a los geólogos planetarios desde el primer momento no fue tanto describir la morfología de estas estructuras como entender de dónde demonios extraían la energía necesaria para formarlas. Un cuerpo tan diminuto y remoto como Plutón debería haberse enfriado por completo poco después de su acreción inicial, agotando cualquier rastro de calor interno durante las primeras etapas de formación del sistema solar.

La física dicta que los objetos pequeños pierden su calor corporal con rapidez hacia el vacío espacial debido a su alta relación entre superficie y volumen. Y sin embargo, las imágenes demuestran que las leyes teóricas se quedaron cortas frente a la realidad del terreno.

La acción de elementos radioactivos

La respuesta científica apunta de manera directa hacia la lenta y constante desintegración de elementos radioactivos albergados en el núcleo rocoso profundo de Plutón. Este proceso, aunque sutil en su manifestación diaria, se combina con la presencia probable de una capa subsuperficial de agua líquida o lodo blando que actúa como un escudo de aislamiento térmico frente al exterior.

Algunos modelos teóricos sugieren que trazas de amoníaco actúan como un potente anticongelante natural, permitiendo que corrientes internas fluyan con relativa facilidad a niveles térmicos que para nuestra experiencia cotidiana resultarían letales. Esa mezcla de química orgánica compleja y física extrema convierte al planeta en un laboratorio natural sin precedentes.

La complejidad de la naturaleza espacial

Reescribir la geología de los mundos exteriores implica aceptar una verdad incómoda: la naturaleza es mucho más creativa y compleja de lo que nuestros modelos teóricos logran anticipar. Durante décadas construimos arquetipos rígidos basados exclusivamente en lo que podíamos observar en los planetas interiores, ignorando que las afueras del sistema solar operaban bajo reglas completamente distintas. Plutón dejó de ser una reliquia fría para transformarse en un recordatorio constante de nuestra propia ignorancia.