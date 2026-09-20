Danny DeVito, actor estadounidense (81 años): «Madrid es una ciudad preciosa, pero espero que encuentren pronto el tesoro»

Muchos famosos han hablado maravillas de España y de sus monumentos, pero algunos quedaron tan sorprendidos con nuestras ciudades que hasta se atrevieron a hacer bromas. Por ejemplo, fue el caso de Danny DeVito y Madrid.

En concreto, lo que llamó tanto la atención del actor fue la cantidad de obras en la capital de España. «Madrid es una ciudad preciosa, pero espero que encuentren pronto el tesoro, dijo irónicamente, según Turismo de Madrid.

Aunque no la dijera con mala intención, DeVito resumió muy bien la realidad de Madrid: una ciudad grande, preciosa, llena de cultura, pero que a la vez por su extensión y su historia siempre parece tener algo construyéndose o reformándose.

Por qué el actor Danny DeVito hablaba del tesoro de Madrid

Obviamente, Danny DeVito no estaba hablando de un tesoro real, sino que hizo una broma sobre la cantidad de obras que se realizan en Madrid y sobre la facilidad con la que una calle aparentemente tranquila se convierte en un cúmulo de arena y palas.

Básicamente, lo que quería expresar el actor es que con todo el suelo levantado y los operarios excavando, algunos barrios parecen auténticos yacimientos arqueológicos.

Por desgracia, quizás la próxima vez que Danny DeVito vuelva a Madrid no se encuentre tantas obras. En todo caso, no hay que interpretarla como una crítica. De hecho, define a la capital de España como «preciosa».

Otras personas más elegantes habrían hablado directamente de «demasiadas obras», pero DeVito supo tirar de ironía, para hablar bien de la ciudad a la vez que destacaba algo más molesto.

Qué tiene de especial la frase de Danny DeVito sobre Madrid

A veces las ciudades no quedan en la mente de los turistas por sus monumentos, sino por el ambiente y por la gente. Por ejemplo, el tráfico, el ruido o la manera de hablar puede llamar más la atención.

Danny DeVito consiguió reunir las dos caras de Madrid en una sola frase. Por un lado, aparece una capital atractiva, monumental y llena de vida. Por otro, una ciudad que parece encontrarse en permanente reconstrucción.

Si te tomas a malas la frase del actor, deberías preguntarte si viviendo en Madrid nunca has tenido esa sensación. Ya sea por nuevos edificios o por restauraciones de los monumentos.

De hecho, vista con el paso del tiempo, la frase continúa funcionando porque Madrid sigue siendo una ciudad en movimiento. Cambian los proyectos y las calles afectadas, pero la impresión de que siempre hay algún punto de la capital levantado permanece.

Quién es Danny DeVito, el actor estadounidense que se enamoró de Madrid

Daniel Michael DeVito Jr., conocido artísticamente como Danny DeVito, nació el 17 de noviembre de 1944 en Neptune, Nueva Jersey. A sus 81 años, continúa siendo uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidenses.

Antes de dedicarse a la interpretación trabajó como peluquero en el salón de belleza de una de sus hermanas. Curiosamente, su interés inicial por aprender maquillaje profesional lo condujo hasta la Academia Estadounidense de Arte Dramático, donde se graduó en 1966.

El papel que lo llevó definitivamente a la fama fue el de Louie de Palma en la serie Taxi (1978-1983), el malhumorado responsable de una compañía de taxis. El papel le permitió ganar un Globo de Oro y un premio Emmy como actor de reparto.

Los papeles más recordados en el cine de Danny DeVito

Gracias a ello en los 80 se convirtió en una de las caras más reconocibles de Hollywood. Participó en películas como La fuerza del cariño, Tras el corazón verde, La joya del Nilo y Los gemelos golpean dos veces, en la que formó una pareja cómica inolvidable con Arnold Schwarzenegger.

Además, DeVito también ha trabajado como director y productor. Se puso detrás de la cámara en Tira a mamá del tren, La guerra de los Rose, Hoffa y Matilda. En esta última interpretó además al desagradable Harry Wormwood, padre de la protagonista.

Otro de sus personajes más recordados fue el Pingüino de Batman vuelve, dirigida por Tim Burton en 1992. Cinco años después dio voz a Filoctetes en Hércules, la película de animación de Disney.