Ni ‘ET’ ni ‘Parque Jurásico’: la película de los 90 que sirve para que los niños aprendan valores como la bondad y la amistad

Hay padres que cuando quieren enseñar valores a sus hijos acuden a series de animación de los sesenta, pero la mejor opción podría ser una película de los noventa. Lo mejor de todo es que no es de dibujos animados.

Si quieres enseñar valores no apuestes únicamente por clásicos como ET, Toy Story o Parque Jurásico, hay una opción algo menos conocida pero que en 1996 fue un fenómeno de masas: Matilda.

Más allá de la magia, el humor y los personajes estrambóticos, hablamos de una obra maestra que demuestra a los niños la importancia de la bondad, la justicia, la imaginación y la amistad.

Por qué ‘Matilda’ es la película perfecta para que los niños valoren la amistad

Matilda, dirigida por Danny DeVito y basada en la novela de Roald Dahl, cuenta la historia de una niña que no encaja en su familia, y encuentra el apoyo que necesita lejos de casa.

Mientras sus padres son conformistas, perezosos y adictos a la televisión, ella encuentra refugio en los libros. Su amor por la lectura no sólo la convierte en una niña superdotada, sino que también le permite descubrir que posee unos poderes muy especiales.

A lo largo de la película, Matilda se enfrenta a un entorno que parece empeñado en anularla: una familia que la ignora, una escuela donde no aprende nada y una directora, la temida señora Trunchbull, que representa la autoridad más cruel y abusiva.

Lejos de rendirse frente a este panorama, la imaginación y el conocimiento se convierten en su refugio y en la base de su fuerza interior. Es decir, es la película perfecta para que tus hijos valoren la creatividad.

Y es que en un mundo dominado por la tecnología, la película transmite un mensaje muy fuerte: los libros no sólo son una fuente de conocimiento, sino también de libertad y de autoestima.

Para tus hijos ver Matilda no va a ser un mero entretenimiento, sino que a través del cine vas a conseguir fomentar que les apetezca leer, valorar el aprendizaje y la curiosidad.

Cuál es la mejor película para que tus hijos empiecen la vuelta al cole

Hay a niños a los que la vuelta al cole se les hace complicada, pero en medio de un ambiente hostil Matilda encuentra su refugio en la escuela. Concretamente en la señorita Honey, su gran aliada y ejemplo maternal de bondad.

Esta profesora es la representación de la dulzura, la comprensión y la capacidad de inspirar a los más pequeños. Frente a la tiranía de Trunchbull, Honey es la prueba de que un buen profesor puede cambiar la vida de un alumno.

La relación entre Matilda y la señorita Honey es uno de los pilares emocionales de la película. Para muchos niños, esta historia supone descubrir que no están solos, que siempre puede aparecer alguien dispuesto a apoyarlos y a sacar lo mejor de ellos.

Además, la amistad con sus compañeros de clase refuerza el valor de la unión frente a la injusticia, mostrando que la cooperación y el respeto son más fuertes que el miedo.