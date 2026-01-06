¿Cómo se dice en español, «procastinar» o «procrastinar»? La RAE despeja todas las dudas y deja en evidencia a muchos

Hay palabras del mundo laboral que no sabemos escribir debido a que son modernas, pero otras no nos deberían generar tantas dudas. Sin embargo, muchos dudan si escribir procastinar o procrastinar en español. La Real Academia Española (RAE) ha aclarado cuál es la opción correcta.

Quizás has visto procastinar escrito alguna vez o has escuchado a gente pronunciar la palabra de esa manera. Pese a ello, tanto la RAE como la Fundéu han dejado claro que sólo procrastinar es correcto en español.

De hecho, en el Diccionario de la lengua española (DLE) sólo aparece procrastinar como «diferir, aplazar».

La RAE lo deja claro: sólo ‘procrastinar’ es correcto en español

Según la Real Academia Española, la única forma válida en español es procrastinar. Así lo recoge el diccionario académico, donde se define este verbo de forma sencilla como «Diferir, aplazar». No hay rastro de procastinar ni de otras variantes similares.

La RAE explica además el origen de la palabra. Procede del latín procrastināre, un término formado a partir del adverbio latino cras, que significa mañana o el día siguiente. Es decir, desde su raíz etimológica, el verbo ya está asociado a la idea de dejar algo para más adelante.

Este dato no es menor. La presencia del grupo consonántico -stin- no es casual ni prescindible, y eliminarlo, como ocurre en procastinar, supone directamente cometer un error ortográfico.

La Fundéu explica por qué nunca debes escribir ‘procastinar’ en español

La Fundéu coincide plenamente con la RAE y va un paso más allá al explicar por qué esta palabra se escribe y se pronuncia mal con tanta frecuencia. El motivo principal es su complejidad fonética, que lleva a muchos hablantes a simplificarla de forma incorrecta.

En los medios de comunicación, advierte la Fundéu, es habitual encontrar frases como «procastinar está permitido» o incluso procastrinar. Son errores que se repiten tanto en el verbo como en el sustantivo procrastinación. Sin embargo, la única forma correcta es procrastinar y procrastinación, sin excepciones.

Además, la Fundéu recuerda que se trata de una palabra asentada en el español desde el siglo XVIII, por lo que no debe escribirse en cursiva ni entre comillas, algo que algunos hacen pensando erróneamente que es un extranjerismo reciente.

El error que te deja en evidencia al escribir, según la RAE

Aunque su significado está cada vez más presente en la vida diaria (especialmente en contextos laborales, académicos o psicológicos), escribir procastinar sigue siendo un fallo grave desde el punto de vista lingüístico.

Y no lo es por una cuestión de purismo, sino porque existe una forma correcta clara y respaldada por las principales instituciones del idioma. Por eso es importante que te mentalices: sólo debes escribir procrastinar.

En un contexto en el que el cuidado del lenguaje cobra cada vez más importancia, especialmente en medios y redes, este tipo de errores no pasan desapercibidos.

La recomendación es sencilla: si quieres evitar fallos y demostrar un buen dominio del español, recuerda que sólo hay una opción válida. En cambio, hay otras palabras que por su origen extranjero tienen varias formas válidas.