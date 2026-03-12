El aviso de un experto sobre el pollo amarillo que compras en el supermercado: «Puede ser mejor…»

Si compras en el supermercado el pollo amarillo, debes estar pendiente del aviso de este experto carnicero. La comida se lleva gran parte de nuestro sueldo y lo hace cuidándonos desde dentro. Sin estos alimentos que acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle cuenta, no podríamos tener en mente una serie de peculiaridades que serán esenciales. Es hora de poner en práctica este tipo de comida que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El pollo es posiblemente la carne más consumida del mundo y no es casualidad. Tiene un proceso más corto que el resto de las carnes, en una mezcla esencial que, sin duda alguna, podríamos empezar a poner en práctica. En estos días en los que cada alimento cuenta, tocará estar listos para conseguir una mezcla esencial de ingredientes que pueden ser esenciales. En estos días en los que cada alimento cuenta, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de manera diferente. Este pollo blanco o amarillo tiene una razón de ser.

Puede ser mejor o peor

La realidad es que cada ingrediente que compramos en el supermercado debe tener un uso, de lo contrario, acabará en nada y eso quiere decir que nos despediremos de una mezcla de ingredientes y de sabores que pueden acabar siendo un desperdicio.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en la lista de la compra. Cada vez le prestamos más atención a cada uno de los ingredientes que puede acabar siendo el que nos va a acompañar en unas jornadas en las que cada alimento cuenta o suma.

Esta carne que solemos comprar en el supermercado puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede contar de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en mente.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, estará pendiente de determinados elementos que pueden hacernos descubrir las diferencias entre algunos tipos de carne que compramos cada semana. El pollo blanco o el amarillo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

El pollo amarillo que compras en el supermercado

Este experto carnicero se ha convertido en viral al descubrirnos la diferencia entre el pollo blanco o el amarillo, de tal forma que conseguiremos descubrir lo mejor de un tipo de alimento que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no teníamos por delante.

El carnicero habla alto y claro sobre este alimento: «La pregunta es: ¿la diferencia se corresponde también con el precio? Si te las vas a comer así, sin nada, se nota. Si te las vas a comer con salsa, barbacoa, maceradas y no sé qué… pues entonces ya para eso te coges las blancas y pagas la mitad. Si vas a desvirtuar todo el sabor de la propia ala, del propio pollo… pero así, a pelo, es donde se ve».

Te proponemos una receta para poder aprovechar al máximo este pollo amarillo, fácil y rápida.

Ingredientes:

4 muslos de pollo

1 limón

Romero fresco

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Prepara los muslos de pollo: lava y seca los muslos de pollo con papel de cocina. Retira cualquier exceso de grasa y piel suelta. Puedes dejar la piel o quitarla, según tus preferencias. Marinar los muslos de pollo: en un bol, exprime el zumo de medio limón y añade un chorro de aceite de oliva. Agrega sal, pimienta y algunas hojas de romero fresco picadas. Mezcla bien los ingredientes y sumerge los muslos de pollo en la mezcla. Deja marinar en la nevera durante al menos 30 minutos. Precalienta el horno: mientras los muslos de pollo están marinando, precalienta el horno a 200°C. Asa los muslos de pollo: coloca los muslos de pollo en una bandeja para horno y vierte encima el resto de la marinada. Corta el limón restante en rodajas y colócalo sobre los muslos de pollo. Añade unas ramitas de romero fresco para dar más aroma al plato. Hornea durante aproximadamente 30-40 minutos, o hasta que los muslos estén dorados y bien cocidos. Sirve y disfruta: una vez listos, retira los muslos de pollo del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca, arroz blanco o unas patatas asadas. ¡Y listo! Ya puedes disfrutar de unos deliciosos muslos de pollo asados con limón y romero.

Atrévete con esta receta queda increíble y te descubrirá lo mejor de un tipo de carne que puede sacarte de más de un apuro y es de lo más barata.