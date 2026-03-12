La socialista Espinar revienta el ‘odiómetro’ de Sánchez: «Ayuso es una ridícula, desalmada y lamebotas»

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, María del Mar Mesa Espinar, ha reventado el odiómetro anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una catarata de insultos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión plenaria celebrada este jueves en la Asamblea. «Ridícula, desalmada y lamebotas», son algunos de los calificativos lanzados contra Ayuso por la portavoz del PSOE.

«Tenga cuidado señora Ayuso, Trump ya ha dicho que el español es un idioma ‘maldito’, la próxima vez que vaya a Estados Unidos y le pillen hablando, acaba usted en una cárcel de Bukele, es usted una ridícula. La creadora de Me gusta la fruta y que Te vote Txapote se atreve a decir que el No a la guerra es un eslogan vacío, vacía está usted, señora Ayuso.» ha señalado la portavoz socialista.

«Trump ha sumido al mundo en la mayor crisis humanitaria y financiera y usted presume de ser la más desalmada de ellos, relájese, que ya se ha pasado el juego de mala persona, arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid, ni con el dinero de los madrileños. Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago, y haga el favor de quedarse allí de una puñetera vez, Madrid no se merece esto, porque Madrid no es usted, señora Ayuso», subraya Espinar.

Por su parte, la presidenta madrileña ha contestado lo siguiente: «He estado tres días en Estados Unidos, se que me han echado mucho de menos, también en mitad de un fin de semana. Yo no he faltado a ninguna de mis obligaciones, ni parlamentarias, ni al Consejo de Gobierno, ni siquiera a los actos del 11-M, donde si que faltó Pedro Sánchez, que tuvo tiempo de grabarse un tiktok en Fuenlabrada».

El ‘odiómetro’ de Sánchez

El jefe del Ejecutivo anunció la creación de HODIO, una herramienta para el «control del odio» en redes sociales para justificar la aplicación de medidas contra sus responsables, incluso penas de prisión, con las que pretende censurar sus contenidos críticos. Así se expresó el líder socialista durante un discurso en el I Foro contra el Odio celebrado este miércoles en Madrid.

Ésta es una de las medidas de la batería de cambios legislativos en relación con las plataformas online que anunció a principios de febrero. Entonces, Sánchez habló de un «sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad» que permita establecer una «huella de Odio y polarización». Es decir, buscar mensajes que se consideran de odio para identificarlos a ellos y a sus autores.

Ahora, el dirigente socialista ha dado a conocer la puesta en marcha de la «herramienta HODIO, la Huella del Odio y la Polarización», una de las medidas para «recuperar el control del espacio digital».