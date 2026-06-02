Tres hombres vestidos de militares asaltan a tiros una joyería en La Vaguada

Un violento atraco en la joyería José Luis del centro comercial La Vaguada, en Madrid, ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguridad este martes y a confinar a los clientes que se encontraban en el interior del recinto en el momento de los hechos. Tres hombres vestidos de militares han asaltado a tiros una joyería en el centro comercial de La Vaguada en Madrid.

Según las primeras informaciones, varios individuos accedieron al establecimiento con una actitud extremadamente agresiva, lo que generó una situación de pánico entre empleados y testigos. En cuestión de segundos, el asalto obligó al personal del centro comercial a activar los protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintas zonas del complejo para garantizar su seguridad.

La Vaguada es un centro comercial situado en el barrio del Pilar, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Inaugurado en 1983, fue el primer gran centro comercial de la capital española y se convirtió en un referente comercial y de ocio en la ciudad.

No dejándome salir en el Bershka de la Vaguada porque han atracado una joyería a punta de pistola xd pic.twitter.com/lYk6egeFme — Motopapi Ω ᱬ 💋 (@adri_motopapi) June 2, 2026

El atraco se habría producido en plena actividad comercial, lo que incrementó la tensión dentro del centro. Por ello, las fuerzas de seguridad optaron por confinar a los visitantes del centro comercial. Varios testigos han relatado en redes sociales momentos de confusión y miedo mientras se escuchaban gritos y se solicitaba a los visitantes que permanecieran en lugares seguros hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, que acordonaron la zona e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los autores del asalto y determinar si actuaron de forma coordinada o con apoyo externo. También se están revisando las cámaras de seguridad del centro comercial para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Por el momento no se han confirmado detenciones ni el alcance total del botín sustraído, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en las próximas horas.