Mohamed, un marroquí legal que llegó hace 20 años a España: «Nos meten a todos en el mismo saco y la inmigración ilegal es una vergüenza»

Mohamed, un ciudadano marroquí residente en España desde hace dos décadas, se convirtió en una de las voces más comentadas durante la manifestación celebrada este fin de semana en la capital balear. Enfundado en una camiseta de la Selección Española y portando una bandera de España, defendió la inmigración legal y lanzó una dura crítica contra la inmigración ilegal y la gestión del Gobierno.

Natural de Tetuán (Marruecos), aseguró que desde su llegada a España ha estudiado, ha trabajado y siempre ha cumplido con la ley. «Llevo aquí casi 21 años. He estudiado, he trabajado y todo legal», afirmó antes de denunciar que, a su juicio, la inmigración irregular está provocando un deterioro de los servicios públicos y dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes.

Durante su intervención, sostuvo que los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente a la sanidad, la educación y las necesidades de los ciudadanos que ya residen en España. Como ejemplo, relató su propia experiencia con las listas de espera de la sanidad pública, asegurando que lleva meses esperando pruebas médicas por una lesión en la pierna, y comparó esa situación con la atención que, según él, reciben algunos inmigrantes recién llegados.

Mohamed insistió en que no está en contra de la inmigración, sino de la que se produce al margen de la ley. «Necesitamos gente que trabaje, pero siempre que venga legalmente», afirmó. También expresó su preocupación por la seguridad ciudadana y por el control de las fronteras, opiniones que formuló durante su intervención.

El joven lamentó además que el comportamiento de quienes delinquen acabe perjudicando la imagen de los inmigrantes legales que cumplen las normas. «Por culpa de unos pocos nos meten a todos en el mismo saco», aseguró, denunciando haber sufrido situaciones de discriminación pese a trabajar, estudiar y pagar impuestos.

Su discurso concluyó con una dura crítica al Gobierno, al que responsabilizó de la situación actual y al que reclamó la convocatoria de elecciones.