Más de medio millar de personas se concentra ante el Consulado de Marruecos en Palma para protestar por la «invasión a Ceuta»

Más de medio millar de personas se concentraron durante la tarde de este domingo frente al Consulado de Marruecos en Palma para mostrar su rechazo a la «invasión y crisis migratoria» y expresar su apoyo a Ceuta y Melilla.

La protesta tuvo lugar frente a la sede diplomática marroquí, situada en la calle Anselm Turmeda número 7, y formó parte de una convocatoria simultánea celebrada en distintas ciudades españolas, entre ellas Ceuta, Madrid y Barcelona. Los organizadores hicieron un llamamiento a acudir con la bandera de España como símbolo de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La concentración se desarrolló de forma completamente pacífica y sin registrarse ningún incidente, en un ambiente tranquilo y bajo la supervisión de un amplio dispositivo de seguridad. La movilización reunió a numerosos ciudadanos, en su mayoría sin vinculación política aparente.

Durante el acto se escucharon consignas dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes centraron buena parte de las críticas de los asistentes.

Entre los cánticos se corearon lemas como «Pedro Sánchez, dimisión», además de otras proclamas de carácter identitario y religioso, entre ellas «España cristiana y no musulmana» y «Somos españoles, no musulmanes». También se profirieron otros gritos de protesta contra el jefe del Ejecutivo. Varios manifestantes portaban crucifijos, que exhibieron durante la concentración, junto a numerosas banderas de España.

Para garantizar la seguridad del evento, se desplegó un amplio dispositivo integrado por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad Motorizada (Rayos) de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local de Palma.

Entre los asistentes también se encontraban cargos de Vox, como el diputado nacional Jorge Campos y la portavoz del partido en el Parlament balear, Manuela Cañadas.

La movilización había sido difundida en redes sociales por organizaciones como Identitas bajo el lema «¡Defendamos España! Todos con Ceuta y Melilla», con el objetivo de protestar por la crisis migratoria y reclamar medidas más contundentes en materia de control fronterizo. Durante la concentración se escucharon muchas quejas sobre las ayudas que reciben los inmigrantes y la falta de empatía con el pueblo español.

Con motivo de la convocatoria, Luis Zamora aseguró que la concentración pretendía ser una iniciativa impulsada por la ciudadanía y desvinculada de intereses partidistas. «España no se trata de derechas o de izquierdas. Hay que preguntarse si queremos este país de corruptos, imputados y detenidos. La Unión Europea nos tiene señalados y no podemos seguir así», manifestó.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Baleares señalaron que la convocatoria no había sido comunicada oficialmente por los cauces legales establecidos, por lo que el organismo no tenía constancia formal de su celebración.