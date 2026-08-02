Rafa Jódar – Fritz: horario y cómo ver por TV en directo gratis la final del ATP 500 de Washington 2026

Rafa Jódar disputa este domingo la final del Abierto de Washington contra el americano Taylor Fritz. El tenista español busca levantar el segundo título profesional de su carrera en un torneo que ya le ha asegurado ser el número 15 del mundo, pase lo que pase en la gran final.

La última víctima de Rafa Jódar en este torneo de Washington fue el chileno Alejandro Tabilo. El tenista español le batió en tres sets tras empezar perdiendo el partido. Antes, el madrileño había vencido a Lorenzo Musetti, Kei Nishikori y Arthur Fils. Ahora tendrá que vencer a Fritz si quiere levantar un nuevo título.

Tras ganar el ATP 250 de Marrakech, el tenista madrileño quiere dar otro gran paso en su carrera ganando este ATP 500 de Washington. Para ello tendrá que batir a Taylor Fritz, y no será nada sencillo. En OKDIARIO te contamos a qué hora comienza este partido y dónde puedes verlo a través de televisión.

¿A qué hora es la final entre Jódar y Fritz?

La gran final del Abierto de Washington, ATP 500, se disputa este domingo y no comenzará antes de las 20:30 horas de la tarde. Menos de 24 horas después de la semifinal disputada por el madrileño ante Tabilo, el título estará en disputa. Jódar buscará su segundo título profesional ante un Taylor Fritz que a priori es favorito.

¿Dónde ver la final gratis del ATP 500 de Washington?

La final del Abierto de Washington este domingo entre Rafa Jódar y Taylor Fritz se podrá seguir a través de los canales de Movistar Plus, pero requiere tenerlo contratado para poder visualizar el canal que retransmitirá este partido a partir de las 20:30 horas.