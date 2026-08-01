Eduardo Inda se pregunta qué haría un presidente normal si invadiesen su país, y enumera: «Lo primero sería desplegar a su ejército para echar al invasor, en segundo lugar, convocar al Parlamento para unir fuerzas y, tercero, declarar el estado de sitio». Y señala: «Pedro Sánchez no ha implementado ninguna de estas medidas», más allá de un despliegue de poco más de 100 unidades del Ejército, «un insulto a la inteligencia». Lo que ha hecho es «irse de vacaciones a La Mareta, a bucear y a vivir como un rey, que para eso es una Residencia Real» y dedicarse a enseñar una playlist musical. «Todo esto demuestra que nos gobierna un auténtico psicópata que cada día está peor y que requiere tratamiento mental», concluye.