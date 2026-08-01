Óscar Puente en su propio mundo: «Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez»

La situación en Ceuta sigue siendo muy delicada después de la llegada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos y el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa en su propio mundo después de asegurar que Pedro Sánchez ha resuelto «otra crisis más». Así lo ha indicado en su cuenta de X.

Según Puente, el presidente del Gobierno ha resuelto la situación «solo y con otros muchos deseando que fracasase y poniendo palos en las ruedas».

Y una vez más, la resuelve solo y con otros muchos deseando que fracasase y poniendo palos en las ruedas. https://t.co/0VLA9AR1KV — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 1, 2026

Su mensaje llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera por finalizado el problema. «Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir», ha dicho. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario; varios ceutíes han asegurado a OKDIARIO tener miedo, mientras que otros han explicado cómo han sufrido asaltos a sus negocios.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió que la ciudad «no ha recuperado» la normalidad porque todavía hay «miles de personas» por las calles. Vivas subraya que la crisis «sigue abierta».

«Nos congratulamos de que se hayan iniciado los retornos, pero Ceuta no ha logrado la normalidad, no estamos en la normalidad porque hay varios miles de personas que deben ser retornadas y todavía existe un clima marcado por la inquietud y la preocupación», ha dicho. Por ello, ha reclamado el mantenimiento de «todos los dispositivos de seguridad desplegados» en la ciudad para garantizar la tranquilidad de la población.

Oleadas de críticas

Su publicación ha derivado en la réplica de cientos de usuarios. «¿Te citas a ti mismo? Eres jodidamente patético», ha criticado un usuario. Otros, por su parte, han respondido criticando la gestión del ministro sobre las carreteras y las vías férreas. «Se os debería caer la cara de vergüenza, lo habéis provocado vosotros», dice otro.