Los veterinarios coinciden: “Los gatos que observan el exterior desde una ventana enriquecen su estimulación mental”

Los expertos en comportamiento felino coinciden en que permitir a los gatos observar el exterior desde una ventana favorece su bienestar psicológico y estimula su mente. Aunque mantenerlos dentro de casa reduce el riesgo de accidentes, enfermedades y otros peligros, es fundamental complementar esa seguridad con un entorno enriquecido que satisfaga sus necesidades. Asimismo, proporcionar estímulos visuales de forma habitual mediante el contacto con el exterior ayuda a mantener activos sus sentidos, despierta su instinto cazador y disminuye el aburrimiento propio de la vida en interiores.

En este contexto, un estudio publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery afirma que mirar por la ventana es una fuente de estimulación mental que los gatos necesitan a diario, especialmente los que no tienen acceso al exterior. «Este comportamiento forma parte de la estimulación visual de la que los gatos tienen necesidad cotidianamente», afirman los investigadores. El contacto visual con el exterior mantiene sus sentidos en alerta y les permite poner en práctica comportamientos propios de su naturaleza, como observar, acechar o seguir el movimiento de una posible presa.

Estimulación mental en gatos

Observar aves, insectos, personas o incluso el movimiento de las hojas con el viento mantiene la mente del gato activa y despierta su curiosidad. Según los especialistas, este tipo de estimulación ayuda a mantener el cerebro del felino en estado de alerta, favoreciendo su bienestar emocional y evitando el aburrimiento.

La falta de estímulos ambientales se puede traducir en apatía e irritabilidad. En ocasiones, estos comportamientos se interpretan como un carácter especialmente tranquilo, cuando en realidad pueden reflejar un entorno poco enriquecido. Por ello, los expertos destacan la importancia de dedicar tiempo de calidad a realizar actividad que mantengan activa la mente del animal.

Además, el enriquecimiento visual ayuda a reducir el estrés. Contar con una ventana desde la que observar el exterior favorece un estado de relajación y bienestar, al tiempo que satisface parte de sus necesidades instintivas. Esta recomendación resulta especialmente beneficiosa para los gatos que viven exclusivamente en interiores. En estos casos, el hogar puede convertirse en un espacio demasiado predecible, por lo que la ventana actúa como una fuente permanente de novedades, ofreciendo cambios de luz, movimiento y actividad a lo largo del día.

Si la ventana puede estar abierta de forma segura mediante redes o mallas de protección, la experiencia es todavía más enriquecedora. El gato no sólo observa lo que ocurre fuera, sino que también percibe nuevos olores y sonidos, lo que incrementa la estimulación de sus sentidos. Sin embargo, los veterinarios recuerdan que nunca deben dejarse ventanas o balcones sin protección, ya que un descuido o un intento de atrapar un insecto puede provocar una caída con consecuencias fatales.

Principales consejos

Los expertos también recomiendan complementar este estímulo con otros elementos de enriquecimiento ambiental. Rascadores, plataformas elevadas, estanterías para trepar, juguetes interactivos y camas situadas junto a la ventana crean un entorno más completo, permitiendo que el gato exprese conductas naturales de forma segura y mejorando su calidad de vida.

«Tanto los gatos tranquilos como los gatos activos necesitan al menos media hora de actividad al día como mínimo, a veces sólo con estimulación es suficiente. A los gatos hiperactivos no conviene cansarlos en exceso pues podemos sobreexcitarlos, no se trata de cansarles físicamente, sino de darle una estimulación mental, que puede llevar mayor o menor actividad física. De nada sirve llenar la casa de juguetes si no interactuamos nosotros con ellos, son objetos inertes que no llaman su atención, es un cazador que necesita algo «vivo». Podemos fabricarles algunos juegos para cuando se queden solos, pero si no se mueven o huelen a algo comestible suelen aburrirse pronto, por eso es vital que podamos compartir al menos un rato cada día jugando con nuestros gatos», explican desde Terapia Felina.

Ahora bien, para mantener entretenido a un gato y estimular su mente, no es suficiente con lanzar una pelota. La clave está en recrear el comportamiento de una presa, despertando así su instinto natural de caza. En este sentido, los juguetes tipo caña o varita son una de las opciones más recomendables, ya que permiten al felino acechar, calcular distancias, perseguir el objetivo y coordinar sus movimientos de forma natural. Los etólogos felinos aconsejan realizar al menos dos sesiones de juego al día de unos 15 minutos cada una.

Otra de las mejores opciones consiste en sustituir parte de la alimentación diaria por comederos interactivos o juegos caseros que obliguen al gato a conseguir su comida. Ésta sencilla estrategia transforma el momento de comer en un reto mental, favorece la concentración y evita que ingiera el alimento con demasiada rapidez.

En definitiva, mantener la mente de un gato activa no es un simple entretenimiento, sino una parte fundamental de su bienestar. Aunque viva dentro de casa, sigue conservando los instintos propios de un cazador.