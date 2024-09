La ciencia lo confirma: ésta es la forma correcta de saludar a un gato

¿Cuál dirías que es la forma correcta de saludar a un gato? Los gatos son animales domésticos conocidos por su curiosidad, independencia y elegancia. Tienen un cuerpo flexible y ágil a partes iguales, lo que les permite moverse con destreza y realizar saltos sorprendentes. Del mismo modo que ocurre en humanos, cada gato tiene una personalidad única, que puede variar desde ser muy independiente y reservado hasta más cariñoso. En líneas generales, son animales territoriales, a los que les gusta tener su propio espacio y unas rutinas definida.

Su naturaleza curiosa y juguetona los lleva a explorar su entorno con gran interés, especialmente cuando son cachorros. Asimismo, el ronroneo es una señal distintiva que en la gran mayoría de casos indica que se sienten felices y relajados. Por otro lado, cabe señalar que los gatos son animales muy limpios que pasan buena parte del día acicalándose. Utilizan su lengua para eliminar la suciedad y cuidar su pelaje.

Así es como debemos saludar a un gato

En algunos casos, los gatos se muestran huidizos, esquivos y tímidos, por lo que no siempre es fácil relacionarse con ellos. Sin embargo, tal y como explican los veterinarios, esto no quiere decir que los gatos no puedan formar vínculos estrechos y profundos con su familia. Teniendo esto en cuenta, saludar al gato a llegar a casa de una manera adecuada puede ayudar a entablar una buena relación con él. Pero, ¿cuál es la forma de hacerlo?

Pues bien, fortalecer el vínculo con un gato requiere seguir un protocolo que se ha establecido gracias a diversos estudios científicos, como señala la web La Stampa. En primer lugar, llamar al gato por su nombre es fundamental, ya que los gatos son capaces de distinguirlo entre otros sonidos y responden mejor cuando se pronuncia de manera clara y única.

Además, el tono de voz es crucial. Los felinos suelen reaccionar de forma positiva ante tonos agudos y agradables, como los que utilizan las mujeres, lo que incrementa las posibilidades de que respondan con más entusiasmo.

Otro aspecto importante es cómo te acercas a tu gato. Los movimientos bruscos pueden asustarlo, por lo que es recomendable aproximarse con calma, agacharse o sentarse al nivel de sus ojos, lo que inevitablemente va a despertar su curiosidad.

También es fundamental respetar su espacio; permite que se tome el tiempo que considere necesario para acercarte a ti. No lo presiones acariciándole o abrazándole; lo mejor es ofrecerle la mano, pero sin intentar tocar al animal de inmediato.

Finalmente, la mirada juega un papel clave en la comunicación con los gatos. Si cierran los ojos lentamente mientras te miran, te están expresando confianza y cariño, por lo que devolverles el gesto puede ayudar a fortalecer el vínculo entre ambos.

Así demuestran los gatos que son felices

Entre los signos más comunes de felicidad en los gatos se encuentran la postura corporal relajada, una mayor vocalización, y un comportamiento de juego o acurrucamiento. Los maullidos agudos y de saludo suelen ser una señal de alegría, aunque también existen otras formas de vocalización, como los chirridos o parloteos, que indican que el gato está disfrutando de algún estímulo visual.

El ronroneo, aunque se asocia principalmente con la felicidad, no siempre es un signo de bienestar. En ocasiones, los gatos también ronronean cuando están estresados o heridos, utilizando el sonido como una forma de consuelo.

El lenguaje corporal es otra herramienta útil para interpretar el estado emocional de un gato. Un gato feliz suele mover la cola suavemente, tiene las orejas levantadas y puede parpadear lentamente, lo que indica confianza.

Además, se puede frotar contra las personas o hacer «amasamientos» con sus patas, un comportamiento que recuerda a sus primeros días con su madre. Por el contrario, si un gato tiene las orejas planas, los ojos muy abiertos o la cola golpeando con fuerza, es probable que esté molesto o estresado.

El juego es una actividad esencial para mantener a los gatos felices. Aunque cada felino tiene su propio estilo de juego, en general, los gatos que juegan con frecuencia tienden a ser más sociables y menos propensos a desarrollar problemas de comportamiento. Es recomendable dedicar al menos dos sesiones de juego al día, lo que no sólo reduce el estrés, sino que también mejora el vínculo con el dueño.

En cuanto al cuidado, mantener a un gato bien aseado es crucial para su bienestar. Los gatos que no se acicalan adecuadamente pueden estar mostrando signos de enfermedad o estrés. Además, es importante observar sus hábitos alimentarios y de sueño, ya que cualquier cambio podría ser una señal de problemas médicos o emocionales.

Finalmente, proporcionar un entorno enriquecido, con lugares para trepar y juguetes estimulantes, contribuye significativamente al bienestar de los gatos. Incluso aquellos que viven exclusivamente en interiores pueden ser completamente felices si tienen suficiente estimulación física y mental.