Mañueco pide enjuiciar «inmediatamente» a quien incendia por detrás de los operativos en León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno los hechos registrados en el incendio que continúa activo en el entorno de la localidas de Fasgar, en León, tras detectarse de nuevo un foco provocado en una zona situada por detrás de los operativos de extinción. Este hecho no deja dudas de que hay alguien ha provocado intencionadamente ese foco.

«Hemos puesto este hecho en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor», ha manifestado Mañueco en un mensaje publicado en redes sobre este incendio de Léon.

Hemos puesto este hecho en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor. https://t.co/JiGRHpvdVh — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 20, 2025

El Ejecutivo autonómico había informado ya anteriormente, a través de su perfil institucional @Naturalezacyl, de que este nuevo foco había obligado a «replantear las posiciones» de los medios desplegados, lo que ha supuesto «un claro inconveniente» en la gestión de la emergencia.

Fuentes de la Junta precisaron que es la segunda ocasión en la que se produce esta circunstancia en el mismo incendio tras lo detectado en la noche del 19 de agosto, cuando también se observó un foco en la parte posterior del dispositivo, situación confirmada a la mañana siguiente, informa Ep.

El nuevo episodio se registró en la tarde de este miércoles, cuando se identificó otro inicio de fuego en la zona. Según las mismas fuentes, se ha descartado que pudiera deberse a pavesas o a un fuego técnico y se ha localizado de forma concreta el punto originario.