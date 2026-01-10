Iñigo Pérez: «El partido es importante, pero no definitivo»

«El partido de importante, pero no definitivo», enfatizó hoy Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, de cara al choque de este domingo en Vallecas ante el Mallorca, en el que espera romper la racha de ocho jornadas sin ganar en Liga que lleva su equipo. «No estamos ganando en casa por detalles pequeños, y eso es algo que tenemos que solucionar cuando antes», dijo.

El técnico navarro tuvo palabras muy elogiosas hacia Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca y su antiguo preparador: «Con Jagoba he pasado muchos años y a la vista está que con él y su cuerpo técnico alcancé mi mayor nivel como jugador. Sin ser excelso, no estuvo mal. Mi agradecimiento es muy importante en mi carrera profesional. De hecho, ahora puedo usar los conceptos que adquirí con él». Pérez reconoció la huella que dejó Arrasate en su etapa como futbolista en Numancia (2016-2018) y Osasuna (2019-2022), y destacó cómo esos aprendizajes los aplica actualmente en su labor como míster.

Sobre el equipo bermellón, Íñigo Pérez advirtió del peligro en ciertas facetas: «Me preocupa mucho el balón parado del Mallorca, debemos defender muy bien su juego a balón parado porque es una de sus grandes armas». También calificó el duelo como un choque de «urgencias y tres puntos muy importantes para continuar sumando en esta batalla por la permanencia», aunque matizó que «la victoria de mañana son tres puntos más, el devenir de la competición no se va a solucionar mañana».

El preparador franjirrojo subrayó la dificultad del encuentro ante un rival directo en la zona baja: «Es un partido complicado ante un equipo muy competitivo, organizado y que sabe sufrir». Insistió en que ambos conjuntos llegan con necesidad de puntos, pero evitó dramatismos y reclamó concentración: «Tenemos que ser muy inteligentes y mostrar la inercia positiva de la victoria en Copa del Rey ante el Granada».