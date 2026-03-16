Todos los taburetes tienen un agujero en medio pero muy poca gente sabe para qué sirve

Hay muchísimos elementos con los que convivimos a diario que tienen funciones ocultas y no lo sabemos. Muchas veces, estas funciones simplemente pasan desapercibidas, como el bolsillo pequeño de los pantalones vaqueros o los surcos de las monedas. En este contexto, hay quienes se preguntan para qué sirve realmente el agujero de plástico ubicado en el centro del asiento de los taburetes. Podríamos pensar que es un «capricho» decorativo, pero lo cierto es que cumple varias funciones que facilitan el uso diario.

En primer lugar, teniendo en cuenta que estos taburetes de plástico o de metal suelen estar a la intemperie, el agujero central permite la circulación de aire y evita la acumulación de agua, acelerando el secado. Esto prolonga su vida útil, ya que, de lo contrario, el agua se acumularía sobre el asiento del taburete en días de lluvia, deteriorando los materiales a largo plazo. Por otro lado, cabe señalar que, en el caso del plástico, facilita una mejor distribución del material durante el proceso de moldeado, aportando mayor resistencia estructural al asiento.

¿Por qué los taburetes tienen un agujero?

Los expertos aseguran que este diseño no responde a un criterio estético, sino que tiene cuatro utilidades principales:

Cuando dejamos el taburete en el exterior y llueve o lo limpiamos con la manguera, el agujero evita que se acumule el agua en la superficie. Esto previene la aparición de manchas y reduce la humedad, lo que se traduce en una mayor durabilidad del propio taburete.

Durante los meses de verano, cuando las temperaturas aumentan, el plástico es uno de los materiales que más calor concentran. Gracias al agujero, el aire circula, disminuyendo la sensación térmica en contacto con la piel a la hora de sentarse.

A esto hay que sumar que, durante el moldeado, gracias a este agujero, el plástico se distribuye uniformemente, previniendo deformaciones y reduciendo tensiones internas. Sin necesidad de incrementar la cantidad de materia prima, mejora la resistencia.

Finalmente, cuando se colocan varios taburetes unos sobre otros, el agujero impide la formación de vacío para que sean más fáciles de separar. Además, gracias a esto, es más sencillo levantarlos y trasladarlos con una sola mano.

Guía de compra

Ahora que conocemos la función oculta del agujero de los taburetes, es esencial conocer una serie de consejos prácticos para acertar con la compra. El primer aspecto a tener en cuenta es la altura en relación con la barra o la mesa para que el taburete resulte cómodo y práctico. En líneas generales, lo ideal es que haya unos 30 centímetros de distancia entre el asiento y la parte inferior de la barra o la mesa para que podamos sentarnos cómodamente y mover las piernas con naturalidad.

Si vamos a utilizar este mueble en el exterior, en la terraza o en el jardín, por ejemplo, debemos prestar especial atención al material, ya que, además del uso frecuente, debe resistir las inclemencias meteorológicas. El acero inoxidable o el aluminio son muy resistentes y tienen una larga vida útil. En los últimos años, se han popularizado los taburetes de resina, ya que ofrecen muchísimas posibilidades de personalización, son fáciles de limpiar y resistentes al desgaste. La madera tratada también es una buena opción al aportar un aspecto cálido y natural, pero requiere mantenimiento frecuente.

Respecto a la comodidad, hay varios elementos que pueden mejorar la experiencia, sobre todo si vamos a pasar mucho tiempo sentados. Los taburetes con respaldo son una gran alternativa para reuniones o comidas largas, mientras que los modelos sin respaldo son más prácticos si lo que buscamos es priorizar el espacio. Los reposapiés son muy importantes al reducir la presión en las piernas.

Finalmente, es crucial valorar tanto la durabilidad como el mantenimiento, teniendo en cuenta que algunos materiales requieren más cuidados que otros. Por ejemplo, la madera requiere mucho más cuidado que el aluminio, el plástico o la resina. Asimismo, conviene comprobar la capacidad de carga y la estabilidad del taburete.

Otros objetos con usos sorprendentes

Muchos de los objetos cotidianos tienen características y funciones que ofrecen usos sorprendentes. Un claro ejemplo de esto es el pequeño bolsillo de los vaquero. También conocido como «bolsillo relojero», fue creado originalmente a finales del siglo XIX para llevar el reloj de bolsillo. En sus primeras versiones, estos bolsillos estaban pensados para almacenar relojes de cadena.

En el ámbito de los utensilios de cocina, los ralladores con agujeros grandes son perfectos para triturar nueces, mientras que los más finos sirven para rallar cáscara de cítricos o incluso chocolate. Finalmente, el pequeño agujero que se encuentra en la tapa de los bolígrafos tiene como objetivo prevenir asfixias en niños pequeños. Si un niño llega a tragar accidentalmente la tapa del bolígrafo, el agujero permite que el aire siga circulando a través de él, reduciendo el riesgo de asfixia.