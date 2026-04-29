Traición familiar en Mallorca: abusa sexualmente de su sobrina de 13 años cuando los padres se la dejaban para cuidarla

Grave traición familiar en Mallorca. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este miércoles para juzgar a un hombre acusado de abusar sexualmente en más de diez ocasiones a su sobrina de tan sólo 13 años de edad aprovechando la confianza que los padres de la menor tenían en él.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015 cuando el acusado se quedaba a solas con la menor en su domicilio, ubicado en el municipio de Inca. Los padres de la niña tenían plena fe en el acusado y dejaban que su hermano, de 65 años, cuidara de la víctima.

De esta manera, aprovechando de la confianza familiar de la que gozaba, el procesado la sometió a numerosos tocamientos de carácter sexual. La gran mayoría de los abusos se produjeron en el sofá o en la cama, momento en el que el varón metía la mano por debajo de su manta y le tocaba sus partes íntimas hasta llegar a los pechos.

Según el escrito de acusación, esta conducta se produjo al menos en diez ocasiones en menos de dos años. Como consecuencia de estos hechos, la menor sufrió graves secuelas como inseguridad, sentimientos de miedo y culpa, baja autoestima, desconfianza ante los demás y ansiedad social.

El caso llega ahora a los tribunales de Baleares, donde la Fiscalía solicita para el acusado una pena de seis años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. Asimismo, pide la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella a menos de 500 metros, en ambos casos durante un periodo de 15 años.

El Ministerio Público también reclamará al varón el pago de una indemnización de 15.000 euros a la niña en concepto de daño moral.

El juicio arrancará este miércoles 29 de abril a partir de las 09:45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.