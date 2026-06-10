No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 9 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 578 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Gabriel tiene un tenso enfrentamiento con Andrés, mientras que Paula se queda completamente sin palabras tras haber sido despedida de su nuevo trabajo. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Pablo reacciona de forma muy violenta contra don Agustín. Tasio, por su parte, ha optado por dar a Claudia una carta para Carmen. Gabriel, por su parte, se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión sobre País, mientras que Federico ha hecho una impactante confesión a Eduardo. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Todo ello mientras la Guardia Civil da el importantísimo paso de detener a Nieves.

¿Qué sucede en el capítulo 579 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 10 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Damián no puede evitar recordar, con cierta nostalgia, sus inicios en la empresa. Mientras tanto, Pablo no duda un solo segundo en acudir a la cárcel para visitar a Nieves. Gabriel, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para vengarse de Andrés a través de Valentina.

Por si fuera poco, vamos a poder ser testigos de cómo Salva se muestra profundamente agradecido a Claudia por todo lo que hizo por él, mientras que Paula no tiene reparos a la hora de ocultar algo a Manuela. En cuanto a Cloe, ha tomado una decisión realmente sorprendente que tiene estrecha relación con la oferta de Digna. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.