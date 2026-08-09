Todo sobre los padres de Can Yaman: profesiones y su relación con el actor turco

Can Yaman está más presente que nunca en España. El actor turco lleva viviendo, desde hace meses, en Madrid con el objetivo de grabar su nuevo proyecto profesional. Una nueva ficción, ahora en español, que promete no dejar indiferente a nadie. Pero, detrás de todos sus éxitos en el mundo de la actuación y su fama mundial, hay un hombre que también tiene su propia vida personal. El galán turco siempre ha intentado mantener su lado más privado completamente alejado del foco mediático. Por ello, son pocos los detalles que el mundo sabe al respecto.

Pero lo cierto es que detrás de cada éxito y triunfo está su máximo pilar. Can Yaman adora a su familia y siempre se muestra muy orgulloso de sus padres. Y es que, aunque ellos se separaron cuando el actor tenía 5 años, han sabido mantener la unidad familiar. Su padre, Güven, y su madre, Gülden, han sabido mantener una buena relación a pesar de no estar juntos. Una situación que ha ayudado mucho en la educación y el crecimiento de sus hijos. Asimismo, en varias ocasiones, el actor ha comentado que cree que el motivo por el que sus padres se separaron fue su juventud. Ella tenía 22 años y él 27 cuando le dieron la bienvenida al mundo, cita la web de Divinity.

Can Yaman, hijo de padre abogado y madre profesora

Según citan varios medios de comunicación, aunque Yaman es turco de nacimiento, su madre es de origen macedoniano y su padre es albanokosovar. Gülden es una mujer jubilada, pero era profesora de Lengua. Su padre, por su parte, es abogado. Y es que, recordemos, antes de dedicarse al mundo de la actuación, Can Yaman trabajaba como abogado. Largas horas en la oficina que terminaron por inducirlo a una terrible monotonía. Por ello, apostó por un cambio radical y se dejó guiar por la interpretación.

El actor siempre ha contado que sus padres tenían como prioridad darle la mejor educación y formación posible. Él, por su parte, siempre fue un alumno muy aplicado en los estudios. «Hasta que tuve 14 años estudié en inglés y, para aprender otro idioma, elegí la escuela secundaria más elitista que había», cita la web de Divinity en palabras del actor. «Me gustaba leer, aprender idiomas, y mi padre me decía: ‘Podrías ser un abogado internacional’», recuerda.

Y es que Can Yaman habla varios idiomas. Por otro lado, el artista también ha contado que, aunque ahora no tenga ningún tipo de problema a nivel económico, cuando era pequeño sus padres pasaron por momentos complicados. Su familia era muy humilde, por lo que fue criado también por sus abuelas.