James Cameron está agotado de Pandora: el director confirma que ya busca otras historias lejos de Avatar para la etapa final de su carrera 

Después de tres películas y con el estreno pendiente de otras dos (en 2029 y 2031), James Cameron ya está pensando en el cine que hará fuera de la saga Avatar. Un cansancio narrativo latente que el canadiense ya verbalizaba en la promoción de la reciente Avatar: Fuego y ceniza. Cameron lleva desde 2009 centrado en su franquicia de ciencia ficción, alejado de poder parar para contar otras historias que no estuviesen ancladas en las necesidades comerciales de unos blockbuster que cuentan con presupuestos que giran en torno a los 300 millones de dólares. Sin embargo, el director ya ha confirmado estar desarrollando el punto y final de sus gigantescos seres azulados, configurando cuál será el acto final de su carrera como director.

A pesar de no haber cumplido las expectativas con la tercera parte, al realizador no le ha ido nada mal con la franquicia de Pandora. Avatar es la película más taquillera de la historia, con una recaudación acumulada de 2.923 millones de dólares. Por su parte, la secuela ocupa la tercera posición por detrás de Vengadores: Endgame, con 2.333 millones. Ya muy por debajo, Fuego y ceniza cosechó entre 2025 y el presente 2026 unos 1.490 millones de dólares. No obstante, y aunque pueda parecer mentira dadas sus apabullantes cifras, el tercer capítulo de Jack Sully y compañía marcó un antes y un después al romper la inercia de un crecimiento infalible, instalado en la IP desde su nacimiento, hace ya 17 años.

Una fatiga que siente el público y también un director que, antes de su lucrativa andadura 3-D, saltaba de una producción a otra sin tener que estar estrechamente vinculado a las necesidades de una marca tan exigente dentro de la amalgama de propiedades intelectuales de Disney.

James Cameron y el «acto final» de su carrera

Cameron cumplirá dentro de poco 72 años y, si todo va según lo previsto, cuando se estrene Avatar 5 tendrá ya 77 años. Pero el director de Terminator (1984) y Titanic (1997) quiere dirigir otros proyectos antes de su retiro oficial de la silla de cineasta.

De hecho, el parón estratégico que hay hasta Avatar 4, programada para llegar a los cines en 2029, se debe a que en 2027 Cameron estrenará Last Train From Hiroshima, la adaptación de la novela de Charles Pellegrino que narra la historia real de un hombre que sobrevivió a las dos explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki.

«Ha habido inercia en el universo de Avatar durante 21 años hasta este punto, porque empezamos en 2005. Ha sido una especie de continuo ininterrumpido. Así que este es el punto en el que estoy mirando el panorama y preguntándome: ‘¿Cuáles son las otras historias que quiero contar? ¿Cuántas de ellas necesito dirigir yo mismo en lugar de escribir y/o producir con otros cineastas», explicaba Cameron en los Governor General’s Performing Arts Awards.

Está listo para «pasar página»

En la entrevista, un Cameron en claro tono crepuscular advirtió sobre que «el último acto» de su carrera estaba cerca:

«No sé si durará un año o veinte, pero me ha hecho replantearme qué más puedo aportar al mundo…estoy listo para pasar página. Con Avatar quizás pueda dar un paso al costado y dejar de involucrarme tan directamente en cada pequeño aspecto del proceso».

Si el realizador quiere explorar otros caminos narrativos, debería dar un paso al lado y ejercer en las próximas películas sólo como productor ejecutivo, dejando que otro se siente en la silla de director. La pregunta es si podrá el oscarizado cineasta apartarse de su franquicia justo cuando esta está a punto de alcanzar su clímax final.