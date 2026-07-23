Regresa a los cines la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos: llegará con una versión más larga y escenas inéditas

La taquilla del 2026 está siendo un oasis para Hollywood. Tras años intentando remontar la deriva deficiente de una exhibición comercial debilitada por la pandemia, la cartelera del presente año reluce con un brillo esperanzador para el futuro del séptimo arte. Super Mario Bros Galaxy y Michael ya han pasado la barrera de los 1.000 millones de dólares, mientras que La Odisea va camino de ello, navegando entre sorpresas exitosas y estimulantes del género del terror, como Backrooms y Obsession. Sin embargo, el fenómeno taquillero que podría volver a hacer historia este año no es una película nueva: seis años después, Vengadores: Endgame regresa a los cines con una versión actualizada de la gran oda superheroica de Marvel.

En 2019, la Casa de las Ideas ya volvió a proyectar el capítulo que servía como colofón fílmico de más de una década del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Un reestreno donde se añadía metraje inédito y que tenía como objetivo volver a recuperar el trono de ser el largometraje más exitoso de la cartelera mundial, tras haber perdido el puesto debido a los constantes reestrenos de Avatar (2009). Aquel triunfo le duró poco más de un año y ahora, motivado por el próximo estreno de Doomsday, el estudio quiere reactivar su gallina de los huevos de oro para conectar la trama con el enfrentamiento inminente de Steve Rogers, Thor y compañía contra el Dr. Doom de Robert Downey Jr.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Endgame Encore’?

La propia Marvel confirmó la noticia hace dos semanas. Vengadores: Endgame Encore asaltará los cines el próximo 25 de septiembre, tres meses antes de la esperada llegada de Doomsday. El objetivo parece claro. La anterior versión del trabajo de los hermanos Russo elevó el hito recaudatorio a los 2.799 millones de dólares, quedándose a tan sólo 123 millones del actual reinado del filme que nos presentó el mundo de Pandora. No obstante, todo parece indicar que este nuevo montaje superará sin problemas a la cinta de James Cameron.

¿Qué novedades incluye este montaje?

Por lo que sabemos, Vengadores: Endgame Encore tiene una introducción especial, escenas añadidas y un epílogo que por el momento sólo podrá verse en salas IMAX y en Infinity Vision, el sistema de pantallas premium creado por Disney en exclusiva.

Joe Russo ha descrito la actualización como un puente hacia el próximo gran evento del UCM. Vengadores: Doomsday podría parecer un producto de éxito asegurado, pero podría adolecer del mal endémico de todas las superproducciones actuales: un presupuesto desorbitado que le obliga a superar los 1.000 millones de recaudación para no ser un fracaso.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Doomsday’?

Con los Russo de vuelta detrás de las cámaras y con Downey Jr. cambiando su papel de héroe por el del poderoso hechicero y rey soberano de Latveria, Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el mismo fin de semana de estreno de Dune: Parte tres.

¿Logrará superar las cifras del anterior enfrentamiento de Los Vengadores o la depauperación del propio género terminará haciendo mella en ella?