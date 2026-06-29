‘Michael’ sigue haciendo historia: la cinta del rey del pop se convierte en el biopic más taquillero de todos los tiempos

Ni las malas críticas ni las polémicas han podido frenar el recorrido fulgurante del rey del pop por la cartelera internacional: Michael ya es la película biográfica más taquillera de la historia. Dentro de poco, la producción musical superará la barrera de los 1.000 millones de dólares en el box office, aunque de momento, el proyecto debe conformarse con haberle quitado el récord al anterior hito del subgénero, Oppenheimer. El éxito ha llevado a que Lionsgate haya confirmado el desarrollo de una secuela que comenzará a rodarse entre finales del presente 2026 y comienzos del 2027.

El filme dirigido por Antoine Fuqua lleva cosechados 977 millones de dólares, superando al anterior y oscarizado trabajo de Christopher Nolan. Por el camino, Michael ya había sobrepasado a Bohemian Rhapsody, la otra gran cinta musical que nos contó los inicios y auge del grupo Queen, centrándose en la figura de su líder, Freddie Mercury. Aquel largometraje recaudó en su año 911 millones y ninguna otra apuesta posterior, ni Elvis (2022) ni A Complete Unknown (2024) ni Deliver Me From Nowhere (2025) había conseguido siquiera acercarse a dichas cifras.

Distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y por Universal Pictures en el mundo, Michael ha recaudado 607,2 millones fuera de las fronteras norteamericanas y 370,2 millones en suelo estadounidense. Ya desde su irrupción en el patio de butacas, la historia del cantante de ‘Thriller’ ya pisó con fuerza a otras apuestas homólogas del pasado, como Straight Outta Compton.

‘Michael’: la crítica la sentencia y el público la salva

Michael narra la trayectoria de la leyenda de la música desde su etapa en los Jackson 5, hasta convertirse en la icónica figura de la industria que todavía permanece ligada al imaginario popular de cualquier amante del pop.

Jaafar Jackson, sobrino real del cantante, da vida a Michael Jackson, mientras que Colman Domingo y Nia Long encarnan a sus padres, Joe y Katherine. Gran parte de la prensa especializada criticó con severidad el hecho de que la cinta no abordase las acusaciones de abuso sexual, omitiendo los aspectos más controvertidos de la trayectoria de la estrella. En cambio, el público ha respondido a las mil maravillas, no sólo en la asistencia masiva a los cines, sino también en la opinión generalizada tras la proyección.

La división de opiniones entre crítica y espectadores se escenifica en la media de aprobación de la web de Rotten Tomatoes. Únicamente el 38% de las reseñas de medios profesionales son positivas, mientras que el alcance de satisfacción popular llega al 97%.

Los problemas de postproducción

La idea de omitir el punto controvertido de la vida de Michael Jackson no recala en ese punto hagiográfico que siempre poseen esta clase de productos. Una cláusula del acuerdo judicial les impedía a los herederos de Jackson retratar de cualquier forma audiovisual los juicios y las demandas de abuso sexual contra el cantante.

Circunstancia que el sello y el equipo conocieron tarde, teniendo que eliminar el plan inicial y aplicando unos costosos reshoots (nuevas grabaciones) para reestructurar el arco final de la cinta.