Bob Dylan elogia la interpretación de Timothée Chalamet en ‘A complete Unknow’: «Es un actor brillante»

La temporada de premios va encauzando su recta final y como todo año, los grandes nombres se van posicionando para un hipotético futuro triunfo en la alfombra roja. Porque aunque todavía falte todo un mes para conocer a los nominados de la Academia, resulta a estas alturas algo impensable que algunos rostros no vayan a estar entre las principales quinielas a las estatuillas doradas. Una de estas estrellas es cómo no, Timothée Chalamet. El joven nuevo ídolo del mundo de la interpretación protagonizó este 2024 el taquillazo de Dune: Parte Dos, pero más allá de su reconocimiento en el cine comercial, Chalamet tiene pendiente todavía el estreno de la película que podría elevarle de forma temprana al Olimpo de los actores. Hablamos por supuesto de A Complete Unknown, el biopic musical en el que da vida a Bob Dylan. Elogiada por la crítica, la performance del actor de Wonka tiene el beneplácito unánime la prensa internacional y ahora también ha recibido el aplauso directo de la leyenda de la música a la que interpreta.

Por norma, los biopics musicales siempre han sido una tendencia atractiva para los académicos y en general, cualquier representación de un personaje real solía despertar a menudo un interés desmedido en Hollywood. Eso sí, el tema musical ha adquirido en los últimos años un grueso mayor y una relevancia palpable en las últimas ediciones. Desde el premio al Mejor actor para Rami Malek por ser Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody, hasta la nominación de Austin Butler gracias a Elvis. A diferencia del primero (y por razones evidentes), Butler sí que cantó el mismo en la historia del Rey del rock, al igual que Chalamet hace lo propio en su última cinta, imitando el registro vocal (bastante más sencillo) del ganador al Nobel de literatura. Desgraciadamente al no estar entre nosotros, ni Malek ni Butler pudieron recibir la aprobación de sus mitos melómanos, pero en cambio el neoyorquino de 28 años sí que ha logrado el crédito del completo desconocido que en 1965 cantó por primera vez el himno ‘Like a rolling Stone’.

Bob Dylan cree en Timothée Chalamet

Desde su elección como un joven Bob Dylan, no fueron pocas las voces discordantes con la decisión de casting del largometraje que dirige James Mangold. Sin embargo, Chalamet ya ha demostrado en más de una ocasión ser un intérprete tremendamente polifacético por más que un sector del público se centre en tildarlo de actor «intenso» con una apetencia excesiva por los dramas serios. Efectivamente en su filmografía hay muchos papeles de estos y de hecho, su primera-y hasta el momento única-nominación al Oscar le llegó por Call me by your name. No obstante, independientemente de sus personajes taciturnos que nos recuerdan a las primeras actuaciones de Johnny Depp, Chalamet ha destacado igualmente en perfiles luminosos como la anteriormente mencionada Wonka y por ejemplo, en la sátira No mires arriba.

Su último trabajo es obviamente más cercano a la idiosincrasia de los primeros, pero eso no quita para que lo más probable es que Chalamet logre una nueva nominación en la categoría de Mejor actor protagonista. De lograrlo, se convertiría de facto en el Oscar más joven de dicha categoría por sólo unos meses respecto a Adrien Brody, quien lo ganó a los 29 años por El pianista. Si al contrario no termina consiguiéndolo, tampoco será algo extraño. No son pocos los grandes actores que han tardado más en lograr acariciar el oro de la Academia. Robert De Niro lo consiguió con 31 años y Leonardo DiCaprio necesitó hasta cinco nominaciones para hacerse con el galardón. Además, en el caso de Chalamet siempre podrá contentarse con la aquiescencia de su trabajo por el mismísimo Bob Dylan.

Un apoyo que conocemos gracias a la cuenta de X del compositor, en la que escribió lo siguiente: «Pronto se estrenará una película sobre mí llamada A Complete Unknown (¡qué título!). Timothée Chalamet protagonizará el papel principal. Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble como yo. O como un yo más joven. O como otro yo».

‘A Complete Unknown’: fecha de estreno

Chalamet se preparó para el papel durante cinco años y el casting, tiene a todo un elenco de estrellas preparadas para arroparle en el relato: Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan fogler y Scoot McNairy, entre otros.

En nuestro país, A Complete Unknown llegará a los cines el próximo 28 de febrero de 2025.