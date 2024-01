Austin Butler ha necesitado un entrenador de acento para dejar de sonar como Elvis

A Austin Butler le llegó el reconocimiento de la industria cuando el año pasado, obtuvo la nominación gracias a su papel protagonista en Elvis. Con el filme dirigido por Baz Luhrmann, el norteamericano consiguió convertirse en uno de los actores del momento, pero su transformación llegó más allá de la típica caracterización y trabajo introspectivo. Butler adquirió el acento del Rey del Rock y este no se separó de él. De esta forma, fueron muchas las entrevistas en las que se veía como el intérprete se había quedado con el acento del cantante. Una obsesión léxica con la que ha tenido que luchar hasta el punto de necesitar, contratar a un entrenador de acentos para deshacerse de la voz de Elvis de una vez por todas.

Ese handicap en la vida del actor fue un caso mediático en toda la campaña de la alfombra roja de 2023. Un deje que no le sirvió de mucho para llegar hasta la estatuilla dorada, ya que finalmente el premiado fue Brendan Fraser por La ballena, completando ese camino de redención que tanto le gusta la industria. El punto de inflexión para Butler llegó a la hora de comenzar a rodar Los amos del aire, su nueva serie para Apple TV +.

Él mismo lo contó al aparecer en The Late Show de Stephen Colbert, para promocionar el nuevo proyecto de ficción bélica producida por Steven Spielberg y Tom Hanks: “Tuve un entrenador de dialecto sólo para ayudarme a no sonar como Elvis. Sólo estaba tratando de recordar quién era. Estaba tratando de recordar lo que me gustaba hacer. Lo único en lo que pensé durante tres años fue en Elvis. Y luego voló a Londres, y en ese momento era COVID, así que me pusieron en cuarentena durante 10 días. Pensé ‘Muy bien, dedica toda esta energía a aprender sobre la Segunda Guerra Mundial’”.

Una crisis de individualidad

Las luchas de Butler por intentar separarse de su personaje han generado varias noticias polémicas por una parte de un público que no entendía muy bien, cómo era posible que al actor de Érase una vez en Hollywood tuviese tantos problemas para deshacerse del acento de su personaje. Pero sus problemas, crecieron cuando estos alcanzaron un nivel que amenazaba “su propiedad identidad”, viviendo una importante crisis sobre quién era realmente. “Eso es lo confuso de la individualidad. Incluso yo, pensando en ‘¿Quién es Austin?’ Hay momentos en los que siento que puedo perder el contacto conmigo mismo y luego, de repente, tienes un momento en el que sientes esa verdadera presencia”, contaba en una entrevista a la periodista Anne Thompson para IndieWire.

Él lo define como una “crisis existencial” cuando terminó la producción, perdiendo el contacto consigo mismo. Aunque lejos de ser todo un proceso negativo, Butler también aprendió cosas sobre su proceso de ser actor.

2024: Un año lleno de proyectos para Austin Butler

Todo este problema de acentos y de deriva existencial no ha impedido que este 2024 vaya a ser un año lleno de proyectos para el de California. El pasado 26 de enero estrenó la anteriormente mencionada Los amos del aire. Una miniserie de 9 capítulos que narrará los días de varios aviadores del grupo de bombardeo Bloody Hundredth, los cuales arriesgaron sus vidas llevando a cabo varios y peligrosos bombardeos contra la Alemania Nazi. La serie se ha tomado como una nueva sección del binomio de series bélicas producidas por HBO; Hermanos de sangre y The Pacific. Butler estará acompañado por Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law y el nominado al Oscar, Barry Keoghan.

Un poco más tarde, lo veremos en el reparto de dos proyectos antagónicos temáticamente. Por un lado, protagonizará The Bikeriders, del director Jeff Nichols. Un drama criminal de moteros en el que compartirá elenco con intérpretes de la talla de Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook y Mike Faist. The Bikeriders está programada para estrenarse en España el próximo 12 de julio.

Su segundo proyecto lo podremos ver muchísimo antes. El blockbuster Dune: Parte dos podrá verse en las salas a partir del 1 de marzo. La cinta dirigida por Denis Villeneuve es la continuación de la historia de Paul Atreides por reconquistar Arrakis con los Fremen. Una secuela en la que Butler interpretará al villano Feyd-Rautha Harkonnen. Esperemos que su excesiva implicación interpretativa no le deje alguna secuela de al encarnar a este sanguinario y blanquecino guerrero.