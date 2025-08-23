Incendios en España hoy, en directo | Última hora de los fuegos activos y cortes de carreteras en León, Zamora, Orense, Palencia…
Sigue en directo la última hora de los incendios en España y la evolución del fuego y los desalojados
Pedro Sánchez preside este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios
Víctimas de los fuegos en León: «El ecologismo es lo que ha conseguido que todo esté quemado»
La bajada de temperaturas y la llegada de lluvias a España ha ayudado a controlar la situación de los incendios que asolan nuestro país. En total ahora mismo hay 18 incendios en Situación Operativa 2 que siguen quemando terrenos en las provincias de Castilla y León, Extremadura y Galicia, si bien todo apunta a que poco a poco se van a ir controlando.
Preocupaba el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, pero el tiempo y los esfuerzos de los profesionales que luchan contra el fuego en nuestro país ha permitido un avance importante en el control de los focos.
También en Galicia la situación ha mejorado considerablemente y, aunque siguen activos cinco incendios graves, se empieza a ver la luz al final del túnel en la provincia de Orense, la más afectada por las llamas.
Evolución favorable en Castilla y León
Ayudados por la caída de las temperaturas y una climatología más benigna que la de los últimos días, los servicios de extinción de incendios, tanto regionales como los llegados desde otras comunidades y de otros países de la UE, están logrando ganar terreno a los fuegos que asolan Castilla y León desde hace semanas, donde ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por sistema de información Copernicus.
Situación de los incendios en Galicia
Los incendios que asolan los bosques de Galicia continúan arrasando todo a su paso. Según ha podido saber OKDIARIO a las 21 horas de este viernes había siete incendios activos, cinco en Orense, uno en Pontevedra y uno en Lugo.
Por localidades, se mantienen igual los fuegos de Larouco-Seadur; Chandrexa de Queixa y Vilariño; Oímbra; A Mezquita-A Esculqueira; Carballeda de Valdeorras-Casaio crece hasta las 3.000 hectareas.
En las últimas horas se han originado nuevos focos en Vilaboa-Santa Cristina de Cobres y Carballedo-A Cova.