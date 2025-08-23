Incendios en España hoy, en directo | Última hora de los fuegos activos y cortes de carreteras en León, Zamora, Orense, Palencia…

La bajada de temperaturas y la llegada de lluvias a España ha ayudado a controlar la situación de los incendios que asolan nuestro país. En total ahora mismo hay 18 incendios en Situación Operativa 2 que siguen quemando terrenos en las provincias de Castilla y León, Extremadura y Galicia, si bien todo apunta a que poco a poco se van a ir controlando.

Preocupaba el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, pero el tiempo y los esfuerzos de los profesionales que luchan contra el fuego en nuestro país ha permitido un avance importante en el control de los focos.

También en Galicia la situación ha mejorado considerablemente y, aunque siguen activos cinco incendios graves, se empieza a ver la luz al final del túnel en la provincia de Orense, la más afectada por las llamas.