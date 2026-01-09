Guerra abierta Qatar-Arabia por la Supercopa de España

La Supercopa de España es una de las competiciones deportivas más atractivas del panorama futbolístico mundial. En pocos torneos juntas a dos de los mejores equipos del mundo de manera sistemática, como son Real Madrid y Barcelona, y a otros dos grandes clubes que llenan de atractivo una competición que se ha revalorizado notablemente desde que se decidió cambiar su formato. Con el cambio de sistema, también emigró fuera de nuestras fronteras, siendo Arabia Saudí su nuevo hogar. Eso sí, no se sabe hasta cuándo.

Arabia Saudí, en claro crecimiento y preparando el Mundial que organizará en 2034, quiere seguir contando con esta Supercopa de España en los próximos años. De momento, tiene firmada su celebración hasta 2029, pero hay otros competidores, eternos enemigos, aunque ahora las relaciones sean más cordiales, que también la desean. Hablamos de Qatar, que lleva tiempo esperando poder arrebatar a su vecino esta competición.

La vigente edición de la Supercopa de España servirá para aclarar el futuro de la competición. La Federación Española está manteniendo reuniones con el Gobierno de Arabia Saudí, que está dispuesto a ampliar el contrato que tiene firmado con España más allá de 2029. No obstante, hay un problema, y es que el próximo año no podrán organizarla de ninguna de las maneras, ya que albergan la Copa de Asia, lo que imposibilita también poder reunir en este país a los cuatro mejores equipos del fútbol español.

Aquí es donde aparece Qatar, que está pujando con fuerza para hacerse con la edición del próximo año. No es el único aspirante, pero sí el que más opciones tiene de poder organizarla. Al mismo tiempo, con esta situación, intenta arrebatar a Arabia Saudí la competición. ¿Cómo? Poniendo más dinero encima de la mesa, como casi todo en la vida.

Ante esta situación, la Federación Española espera paciente. Hablará con Arabia Saudí y solucionará la sede de la próxima edición. Después, escuchará diferentes propuestas con el único objetivo de seguir subiendo el valor de una Supercopa de España que cada vez tiene más relevancia. Un torneo que, en la actualidad, aporta 51 millones de euros por año a las arcas federativas, lo que sirve, sobre todo, para la subsistencia del fútbol modesto.

Se busca fecha

La Federación estudia llevarla a la primera semana de febrero, y no en enero (en estas fechas actuales) como hasta ahora. La RFEF quiere que esté más alejada de la Navidad, lo que movería también fechas de Copa del Rey y de Liga. Esa es, al menos, la intención.

La idea es que ya en 2027 se aplique este cambio, que obligaría a modificar parte del calendario futbolístico. Si es en febrero, habría que mover la Copa del Rey a esta fecha actual de la Supercopa de España y también se “comería” una parte de la Liga. Con la vicepresidencia de Javier Tebas en la Federación, no parece que vaya a haber problemas en ese sentido.