Real Madrid y Federación liman asperezas en Arabia en un clima de cordialidad

Real Madrid y Federación Española de Fútbol han tenido una reunión en Arabia para tratar temas de actualidad aprovechando la disputa de la Supercopa de España que se disputa esta semana en Yeda. La RFEF se está reuniendo con los cuatro equipos que participan en este torneo y en este caso lo ha hecho con el conjunto blanco en un clima de cordialidad.

En esta reunión, la Federación estuvo representada por Rafael Louzán, su presidente, Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros y Álvaro de Miguel Casanueva, secretario general. Por parte del Real Madrid estuvieron José Ángel Sánchez, director general, José Martínez ‘Pirri’, presidente de honor, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.

La reunión, que fue duradera, fue de provecho para ambas partes. Hubo buen ambiente, cordialidad, y se trataron temas de actualidad como la posibilidad de disputar encuentros locales fuera de España (por el caso de Miami y la Liga de Tebas) o el caso Negreira. El club blanco quiere más explicaciones y que el caso tenga consecuencias reales. A su vez, el Real Madrid aprovechó la oportunidad para volver a referirse sobre el caso más grave del fútbol español en décadas, el caso Negreira, pero también para abordar otros temas.

Por ejemplo, desde el club blanco se pidió que haya consenso por parte de todos los estamentos del fútbol español para que un partido de la liga española se saque fuera de España. En el caso de la Supercopa, que precisamente se disputa ahora en Arabia, sí hubo consenso en su momento. Sin embargo, la Liga de Tebas se quiso llevar de forma unilateral, sin el apoyo de todos los clubes y mucho menos de los futbolistas, el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona de Liga a Miami.

La reunión, en un tono de cordialidad, duró una hora y media y tampoco se profundizó mucho en los temas de actualidad, que sí se abordaron, pero sin entrar en mucho detalle. La reunión entre el Real Madrid y la Federación se llevó a cabo en Yeda, la ciudad de Arabia Saudí que acoge esta edición de la Supercopa de España. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves en la segunda semifinal después de que el Barcelona lograra el pase a la final tras golear al Athletic Club (5-0).