La Federación busca nueva fecha para la Supercopa de España de 2027

La Supercopa de España puede cambiar de fecha. La Federación estudia llevarla a la primera semana de febrero, y no en enero (en estas fechas actuales) como hasta ahora. La RFEF quiere que esté más alejada de la Navidad, lo que movería también fechas de Copa del Rey y de Liga. Esa es al menos la intención.

Hasta ahora, y con este formato de Final Four en Arabia, la Supercopa de España se disputaba en la segunda semana del mes de enero. La fórmula ha funcionado bien, pero ahora la RFEF medita trasladarla al mes de febrero, para que tampoco coincida tanto como hasta ahora con las fiestas navideñas.

La idea es que ya en 2027 se aplique este cambio que obligaría a cambiar parte del calendario futbolístico. Si es en febrero, habría que mover Copa del Rey a esta fecha actual de la Supercopa de España y también se ‘comería’ una parte de la Liga. Con la vicepresidencia de Javier Tebas en la Federación, no parece que vaya a haber problemas en ese sentido.

Cabe recordar que la próxima edición de la Supercopa de España no se podrá celebrar en 2027 en Arabia y apunta a que se hará en Qatar. Ya sería con esta nueva fecha que en principio gusta también a los clubes. La Federación tomará una decisión en las próximas semanas, siempre de acuerdo con los equipos. A la Supercopa de España van clasificados los dos primeros clasificados en Liga y los dos finalistas de Copa del Rey.