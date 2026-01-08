Al CTA de Fran Soto se le olvida aplicar el nuevo reglamento: el olvido de Díaz de Mera en el Barcelona – Athletic

El Barcelona goleó al Athletic Club de Bilbao (5-0) en la primera semifinal de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana machacó al equipo vasco en un partido que quedó decidido ya en la primera parte, con un vendaval de los de Flick que anuló por completo a los de Valverde. En esa primera mitad, hubo una jugada que pasó totalmente desapercibida, pero que refleja a la perfección cómo el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no se entera de las nuevas normas, o al menos, no las aplica, a tenor de lo visto por Díaz de Mera en ese partido en Arabia.

En el minuto 15, y cuando todavía el marcador era de 0-0, Unai Simón estuvo 20 segundos con el balón en las manos, sin moverlo ni dar juego. Eso, desde hace unos meses, supone una infracción que conlleva que el equipo contrario (en este caso el Barcelona) tenga un saque de esquina a su favor. El árbitro Díaz de Mera ni se enteró de esa jugada.

En concreto, la nueva norma indica que si un portero tarda más de ocho segundos en poner el balón en juego, eso conlleva que el equipo rival tendrá un córner a favor y el club que hace la infracción (en este caso el Athletic, a través de su portero) pierde la posesión.

Unai Simón estuvo ¡hasta 20 segundos! con el balón sin jugarlo, pero Díaz de Mera no se enteró. Así, el árbitro del encuentro no aplicó como debía la regla, de la que se olvidaría por completo. Cabe recordar que esta norma está ya actualizada desde hace unos meses y que especialmente en el último Mundial de Clubes se empezó a aplicar.

«Ahora se penalizará a los guardametas por retener el balón más de ocho segundos. En estos casos, además, se concederá un saque de esquina al equipo rival», explica literalmente la regla que el CTA de Fran Soto -presente en Arabia- y su árbitro Díaz de Mera no aplicaron. Pudo ser un olvido, entendible el error humano, y la jugada no tuvo ninguna consecuencia ni en el jueg ni en el resultado.