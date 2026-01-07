El Barcelona arrolló al Athletic en la primera semifinal de esta Supercopa de España, que vivirá su plato fuerte este jueves con el derbi madrileño, endosándole un sonrojante 5-0. Apenas quince minutos resistieron los de Valverde sobre el césped del Alinma Stadium de Yeda, escenario del encuentro. Tras el primer tanto de Ferran, llegó una cascada de goles azulgranas que dejó el partido sentenciado antes del descanso. Fermín, Roony y Raphinha, por partida doble, completaron la goleada del equipo de Flick.

Ya en la previa hubo noticia, con Flick y Valverde reservando a sus principales referentes. El primero dejó en el banquillo a Lamine Yamal; el segundo, a Nico Williams. Unos no necesitaron al suyo para golear y es probable que los otros, incluso con el suyo, tampoco hubieran planteado una batalla mucho mayor.

El Athletic comenzó bien el encuentro. Fue un espejismo. Forzó tres córners consecutivos e hizo temblar en alguna acción a la defensa del Barcelona. Los azulgranas tardaron en entrar al duelo, quince minutos exactamente. Lo que tardó Pedri en probar fortuna con un disparo raso desde la frontal que detuvo bien Unai Simón. El guardameta volvió a aparecer con acierto para frenar un remate de Fermín. A partir de ahí, el vendaval. Una tormenta perfecta. Una goleada de las que hacen daño.

Un Barça desatado

Corría el minuto 22 cuando Fermín recogía un balón suelto en el área, asistía a Ferran y el valenciano, de primeras y con un disparo algo mordido, lograba batir a Unai Simón. Se debe decir que este gol llegó después de que el árbitro pitara una falta inexistente a favor de los catalanes.

A la media hora llegó la sentencia, con Fermín culminando una gran asistencia de Raphinha. Poco después, el portero vasco falló de forma grosera y permitió que Roony firmara el tercero. El cuarto llegó tras un zambombazo de Raphinha a la escuadra que volvió a dejar en mal lugar a Unai, superado por su propio palo.

En apenas 38 minutos, el Barcelona había decidido que la semifinal había terminado. Quedaba partido por delante, sí, pero ya era irrelevante. Los azulgranas habían triturado a su rival sin ningún atisbo de piedad. Rober Navarro pudo recortar distancias, pero su disparo desde el área pequeña se estrelló contra la madera.

Hambre de más

Tras el paso por vestuarios, el Barcelona dejó claro que quería más. Que no se conformaba con una victoria contundente. Quería hacer sangre. Y lo hizo Raphinha al inicio del segundo acto, cuando el brasileño se aprovechó de un mal despeje de Unai Simón para firmar la manita. La frontera definitiva entre la goleada y la humillación.

Joan gana la batalla

El encuentro también estuvo marcado por la batalla en la portería de la selección española. El dueño del arco nacional frente al gran aspirante. Unai Simón contra Joan García. El primero encajó una cascada de goles y en varios de ellos pudo hacer más. El segundo, en cambio, apenas tuvo trabajo y vivió una noche plácida bajo los palos. El debate, le guste o no a Luis de la Fuente, se abrirá con el paso de los meses a medida que se acerque el Mundial. Eso sí, sin olvidar a un David Raya que también tiene mucho que decir.