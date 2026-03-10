Pérez Llorca rompe el cordón de Sánchez para integrar a las empresas valencianas en EEUU

En plena amenaza de un posible embargo comercial tras la negativa del Gobierno del socialista Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán, el Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha decidido dar un paso adelante en defensa de las empresas valencianas y su integración en el mercado estadounidense. Y, en consecuencia, en defensa de los productos que crean, del empleo que generan y del beneficio para la economía valenciana. Así, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado una nueva línea de ayudas para la consolidación de las compañías valencianas en Estados Unidos (EEUU). Esas ayudas incluirán la gestión de trámites legales o administrativos de las mercantiles ante las autoridades norteamericanas, ya sean las mercantiles grandes o pequeñas y medianas empresas (pymes). Y contribuirán a sufragar costes de participación en ferias, acciones de marketing, contratación de personal y consultoría estratégica.

Es decir, las herramientas básicas que necesita una empresa para implantarse en el mercado estadounidense. Pérez Llorca ha destacado en su anuncio que se trata de una medida «para seguir impulsando el desarrollo» de las empresas valencianas «en donde más haga falta».

El anuncio de Pérez Llorca se produce, además, en el momento más crítico de las relaciones entre el presidente norteamericano Donald Trump, y el español, Pedro Sánchez. Al contrario que este último, Pérez Llorca y las empresas valencianas hacen una clara apuesta por integrarse en el mercado estadounidense.

Pérez Llorca ha efectuado este anuncio en la entrega de los Premios Forinvest, que se enmarcan, a su vez, en la Noche de las Finanzas 2026. Allí, ha anunciado, también, la inminente presentación del plan estratégico del sector aeroespacial de la Comunidad Valenciana. Ese plan tendrá como polo al aeropuerto de Castellón.

El presidente de la Generalitat ha defendido que la Administración debe ser «aliada de empresarios y emprendedores» frente a lo que ha destacado que «lo que no puede ser nunca una Administración es un obstáculo». En ese sentido, Llorca ha recordado que el Gobierno valenciano ha tomado decisiones para favorecer «una economía sin trabas». Y, en esa misma dirección, ha puesto de relieve que la Generalitat ha apostado por una simplificación de la administración: «Una simplificación de normas y procedimientos administrativos, pensando en poner las cosas fáciles para crear empleo de calidad y riqueza».

Pérez Llorca ha explicado que en el Consell que él preside «estamos bajando impuestos» y «creando un territorio seguro para personas y empresas, reforzando nuestras infraestructuras productivas y, especialmente, avanzando en lo relacionado con la logística». un sector, que representa ya el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano.

Por lo que respecta a los premiados en Forinvest, en esta edición, han sido Pavasal, por su trayectoria empresarial; Laberit, en el área de innovación; Gravity Wave, premio a la sostenibilidad; la Asociación Agers, por su trayectoria empresarial en el sector asegurador e Iñaki Berenguer, como premio Forinvest.

Pérez Llorca ha agradecido el «talento y esfuerzo» de los galardonados y ha puesto como ejemplo a Iñaki Berenguer por su «brillante carrera desde su localidad natal» de Muro del Alcoy (Alicante) «hasta convertirse en el importante emprendedor e inversor tecnológico que es hoy».

Hay que recordar que el presidente valenciano ya suprimió los impuestos de sucesiones y donaciones para facilitar la transmisión de las empresas familiares. Incluidas, entre estas, también las del ámbito agrícola, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding. Se trataba de una bonificación del gravamen hasta el 99% hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose, además, a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado. De facto, ya entonces una iniciativa para impulsar las empresas valencianas, como vuelve a hacer ahora Pérez Llorca para que puedan expandirse al mercado estadounidense.