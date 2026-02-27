El Gobierno de Pérez Llorca abre sus deducciones sociales para llegar a nueve de cada 10 valencianos

El Gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca ha ampliado este viernes el ámbito de los niveles de renta para acceder a las deducciones sociales de carácter fiscal. Así, el nivel de renta individual para acogerse a esas deducciones se amplía de 32.000 a 60.000 euros. También podrán beneficiarse de esas deducciones las declaraciones conjuntas hasta 78.000 euros. En lugar de hasta 48.000 euros, como hasta ahora. La medida tiene carácter retroactivo, lo que implica que los gastos sociales sobre los que se realizarán las deducciones podrán deducirse ya en la declaración de renta que arranca en poco más de un mes, el próximo 8 de abril.

Con esta modificación, las deducciones fiscales del Gobierno autonómico llegan al 90% de la población del territorio. Es decir, que nueve de cada 10 valencianos podrán beneficiarse desde ahora de las deducciones por sus gastos sanitarios, de los derivados de la práctica deportiva y de los relacionados con actividades saludables. En cifras absolutas, la medida alcanza a un millón de valencianos. Y supone la oficialización del anuncio efectuado por el propio Pérez Llorca el pasado 28 de enero, como entonces publicó OKDIARIO.

Así, la Comunidad Valenciana pasa de ser la de la mayor presión fiscal de España bajo los Gobiernos del socialista Ximo Puig y los nacionalistas de Compromís a convertirse en la Autonomía que tiene un mayor número de deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todo el territorio español, con el popular Juan Francisco Pérez Llorca, según ha destacado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina. Para efectuar ampliación de la población beneficiaria, el Consell ha aprobado un nuevo decreto que regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos por el Estado.

Pérez Llorca ya se comprometió en el debate de investidura a incrementar en un 50% las deducciones en el tramo autonómico del IRPF aprobadas en esta legislatura, así como a aumentar el número de beneficiarios de esas mismas deducciones, tal como entonces publicó OKDIARIO. Esto último, aumentar el número de beneficiario, siempre entre rentas medias y bajas, es lo que este viernes ha oficializado el Pleno del Consell con su nuevo decreto.

El espíritu de la nueva rebaja fiscal es el de reforzar el la equidad del sistema tributario autonómico, aliviar la carga fiscal de las rentas medias y favorecer el acceso efectivo a servicios sanitarios y a la práctica de actividades saludables. También, responde a la situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada del incremento sostenido de los gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público, especialmente en materia de salud mental, atención bucodental, óptica y patologías crónicas, según el propio Consell.

Hay que recordar que, además de esta nueva rebaja fiscal, Pérez Llorca anunció el pasado 30 de enero en el transcurso de una visita a Onteniente (Valencia) que aquellos universitarios que aprueben el primer año de carrera «tendrán gratuita su matrícula». De facto, un incentivo a la cultura del esfuerzo que el propio Pérez Llorca puso de relieve en la sesión de su investidura, en noviembre.