La Dirección General de la Policía reconoce ocho casos de abuso sexual o laboral a mujeres policías destinadas en delegaciones diplomáticas y tres de ellos estarían aún activos. El dato llega, menos de un mes después de la querella por violación interpuesta por una policía contra el máximo mando operativo del cuerpo.

Desde el sindicato JUPOL exigen que se depure a los responsables: «Desgraciadamente no se trata de un hecho aislado, ocho casos en los últimos años, denunciados de forma interna y en algunos casos por parte de mandos condecorados».

El dato difundido por JUPOL desmonta el argumento del Ministerio del Interior, Grande-Marlaska, que califica de «caso aislado» la demanda contra el DAO de la Policía Nacional por agresión sexual a una subordinada.

Según el sindicato, como en el caso del DAO, algunos de los investigados en estos ocho casos de abuso sexual o acoso laboral en la Policía, son mandos policiales que fueron condecorados e incluso premiados con esos destinos privilegiados en las delegaciones diplomáticas donde duplican sus sueldos.

«Trato bochornoso a las compañeras»

Desde el sindicato, también denuncian que las investigaciones internas por las denuncias de mujeres policías en delegaciones diplomáticas se ralentizan y no progresan como deberían: «Queremos trasladar un mensaje de máximo apoyo a las compañeras que han recibido este tipo de trato absolutamente bochornosos y esperamos que la justicia actúe con rapidez».

La reacción y posterior anuncio de los ocho casos de acoso laboral o sexual en delegaciones diplomáticas, llegan tras conocerse la investigación contra un comisario destinado en la embajada de la India que amenazaba con golpear a una subordinada, tal y como ha adelantado El País.

«Hay que limpiar la imagen de la Policía Nacional y exigimos la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía Nacional, el señor Francisco Pardo Piqueras», concluyen desde el sindicato JUPOL.