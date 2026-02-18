Marlaska: «Si la víctima no se ha sentido protegida o entiende que este ministro le ha fallado, dimitiré»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que dimitirá de su cargo si «la víctima» del caso de agresión sexual adelantado por OKDIARIO por el que ha sido imputado y ha dimitido el hasta ayer DAO de la Policía Nacional «no se ha sentido protegida» o «ha entendido que este ministro le ha fallado».

«De la única persona de la que podré aceptar yo cualquier crítica es de la propia víctima. Si la víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré», ha aseverado Grande-Marlaska en la Cámara Baja tras una interpelación del Partido Popular.

En los pasillos del Congreso, antes del inicio de la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Marlaska ya había hablado de la imputación por violación y la posterior dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez y ha negado tener conocimiento previo de la situación. «Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad entenderías que se le hubiera pedido la renuncia y sino el cese inmediato como se hizo ayer», ha asegurado el ministro del Interior.

«No se sabía nada hasta ayer y una vez tomado conocimiento porque exige saber el contenido de la querella, una vez leída, no había otra decisión por la gravedad de los hechos, por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional que requerirle la renuncia en caso de que esta no fuera inmediata, el cese inmediato del DAO», ha añadido, incidiendo en que se trata de «un hecho de gravedad manifiesta, que no podemos relativizar».

Marlaska, además, ha anunciado el cese del comisario Óscar San Juan, asesor directo del DAO, acusado de haber llamado a la víctima para ofrecerle que eligiera libremente su destino profesional a cambio de silencio. «Inmediatamente se ha pedido una información reservada y se está estudiando, pero se ha acordado también que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales», ha indicado el ministro de Sánchez.

Preguntado también por la dimisión antes de entrar al hemiciclo, Grande- Marlaska se ha escudado en que ningún sindicato policial «tuvo conocimiento de estos hechos» y que una vez conocido los acontecimientos, «lo que se ha tomado en consideración, que es la petición de renuncia y si no el cese inmediato». «Ahora es momento de la Justicia y de todo el respaldo a la víctima», ha completado, asegurando que para él «es una decepción manifiesta» y que «la única posibilidad era relevar» al DAO de su puesto.